Vox defiende que "cuanto más fuerte sea", "más garantía hay para echar a Pedro Sánchez" y su "mafia criminal"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Hierro, en una atención a medios en la plaza de los Vadillos de Valladolid junto al número 1 de Vox al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez. - VOX CYL

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Hierro, ha defendido que "cuanto más fuerte sea" su formación en las próximas elecciones generales, "más garantía hay para echar a Pedro Sánchez" y su "mafia criminal" del Gobierno.

Así lo ha expresado Hierro en una atención a medios en la plaza de los Vadillos de Valladolid junto al número 1 de Vox al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez, una intervención en la que el portavoz ha pedido a los españoles "tener conciencia" porque el próximo 29 de noviembre el país se "juega" que le "gobierne una mafia criminal o alguien con principios que cree en España".

"Aquí ya no estamos hablando de si yo soy de izquierdas, de si yo soy de derechas, de si yo soy socialista o de si mi padre era obrero o deja de ser obrero. Esto es una cuestión de españoles", ha apostillado Hierro, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha aseverado que "lo primero" es "echar" al actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, del Gobierno central, para lo que considera necesario que los españoles apuesten por Vox: "Las encuestas dicen una cosa muy clara, que cuanto más fuerte sea Vox, más garantía hay para echar a Pedro Sánchez y a la mafia criminal que nos odia".

Hierro ha incidido en que este es el "primer objetivo" de su formación de cara al 29 de noviembre, tener la mayoría para "echar a Sánchez", y "a partir de ahí" se tendrá que ver si es "exportable" al Gobierno central una coalición entre PP y Vox como las que ya existe en el Ayuntamiento de Valladolid o la Junta de Castilla y León.

El representante de Vox ha puesto en valor, en este contexto, los "tres pilares" que defiende la formación de cara a los próximos comicios, la "remigración, la prioridad nacional y la desregulación", "las necesidades más demandadas de los españoles".

De este modo, ha aseverado que su partido pretende "empezar" por estas cuestiones y por resolver el "principal problema" de España "ahora mismo", que, a su juicio, es "recuperar Ceuta". "A partir de recuperar Ceuta y utilizando esos tres pilares que estamos defendiendo, yo creo que podemos empezar a hacer que España vuelva a ser lo que era y que los españoles se sientan orgullosos de España y no avergonzados como está sucediendo en actualidad con el PSOE", ha sentenciado.

En este contexto, ha lamentado que en España sucedan "cosas realmente graves", como el accidente de tren de Urda (Toledo), una tragedia por la dimitido Óscar Puente de su cargo como ministro de Transportes.

Para Hierro, esta dimisión "venía provocada por el interés electoral de Pedro Sánchez". "Óscar Muerte es un fusible más, es un peón más de Sánchez para cubrir a Sánchez, para que Sánchez mantenga ese grado de impunidad y que no pueda ser imputado", ha dicho, para comparar al PSOE con "la mafia de Chicago de los años 30".