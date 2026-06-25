Vox descarta exigir ahora responsabilidades políticas y pide dejar trabajar a la justicia en el caso 'Fuentona'

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha descartado exigir ahora responsabilidades políticas por todo lo relacionado con la investigación en el caso 'Fuentona' y ha abogado por dejar trabajar a la justicia desde el reconocimiento de que, "si bien a veces lenta, es totalmente eficiente".

"Lo primero es la responsabilidad penal ante todo", ha añadido Hierro a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha recordado también que Vox ha presentado una querella por revelación de secretos tras conocerse un posible caso de corrupción en el Ayuntamiento de Soria que, según ha incidido, afecta al secretario general del Partido Socialista en Castilla y León en su etapa como alcalde de Soria.

Hierro ha explicado también que Vox se puso en contacto con integrantes de la Corporación en Soria que avisaron de que el alcalde. Javier Antón, y miembros del Partido Socialista conocían el lunes que al día siguiente iba a haber un registro en el Ayuntamiento de Soria. "Por eso nos hemos querellado, porque ha habido un chivatazo sobre un hecho que puede ser un hecho delictivo, un hecho penal, como puede ser una revelación de secretos", ha zanjado.