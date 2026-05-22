Vox exige de forma "urgente" la retirada del mapa del País Vasco de la nueva camiseta del Athletic por incluir a Treviño

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha enviado un escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) para solicitar la "urgente" intervención del organismo con el fin de que requiera al Athletic Club la "inmediata" retirada o modificación del mapa que incluyen en su nueva equipación al incluir al Enclave de Treviño (Burgos) en el País Vasco.

Según ha explicado la formación en un comunicado, la indumentaria presentada por el club de fútbol bajo el lema 'Gure Nortasuna' incorpora un diseño de siete franjas e integra en la parte superior de la espalda un mapa que engloba "de forma unilateral" territorios de Castilla y León, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra bajo la bandera oficial del País Vasco.

De este modo, el grupo parlamentario ha señalado que esta indumentaria posee una connotación político-territorial "incompatible" con el marco constitucional y la Ley del Deporte, y ha criticado el uso de la actividad deportiva como un "instrumento de confrontación".

Vox ha manifestado que la pretensión de utilizar esta equipación en competiciones oficiales "colisiona" con la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía de las comunidades afectadas, en especial con el de Castilla y León, que, como han defendido los de Abascal, establece que los municipios del Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón forman parte de la provincia de Burgos y quedan incluidos jurídicamente en la Comunidad autónoma.

Asimismo, la organización ha argumentado que los símbolos utilizados incumplen la Regla 4 de la International Football Association Board (IFAB), que determina que el equipamiento no debe contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal.

Por todo ello, y ante la proximidad del encuentro fijado para el sábado 23 de mayo de 2026 frente al Real Madrid CF, Pollán ha solicitado al CSD que admita a trámite la denuncia de forma "urgente".