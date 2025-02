Vox permite sacar adelante tres propuestas sanitarias del PSOE como no esperar más de 48 horas en Primaria

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha permitido la aprobación este miércoles de tres de las diez medidas propuestas por el Grupo Socialista en una moción sobre sanidad que han arropado todos los grupos en la oposición, que han dejado sólo al PP en su rechazo.

En concreto, las Cortes de Castilla y León han aprobado por mayoría establecer un indicador de lista de espera específico para Atención Primaria para que ningún ciudadano tenga que esperar más de 48 horas para ser atendido por su profesional de referencia, con la enmienda del procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea para que los médicos no tengan más de 35 pacientes al día.

El Grupo Socialista también ha logrado sacar adelante que se establezcan y apliquen bolsas actualizadas de empleo para enfermeras especialistas en cada una de las especialidades existentes y que se habilite una partida presupuestaria específica en las cuentas de 2025 --no se han presentado ni aprobado-- para la Estrategia de Asistencia en Salud Mental con cobertura económica para la creación y establecimiento de plazas de psicólogos clínicos junto con la de especialistas enfermeros en salud mental.

El procurador del PP José María Sánchez Martín ha pedido al PSOE "menos hipocresía y más responsabilidad" y ha reivindicado que Castilla y León es "un referente en sanidad, y lo seguirá siendo" a lo que ha añadido que la tasa de pacientes en espera quirúrgica ha disminuido más de cinco puntos y que es la segunda Comunidad con más porcentaje de reducción.

"No vamos a permitir que con su discurso falso y manipulador intoxiquen a los ciudadanos", ha advertido el 'popular' que ha recordado que la suficiencia financiera del sistema público de salud y la falta de profesionales sanitarios son "verdaderos problemas de Estado". A esto ha añadido que la Junta sigue reclamando un nuevo modelo de financiación autonómica "que el Gobierno del señor Sánchez no acepta", ha reprochado, punto en el que ha rechazado "un modelo a la carta hecho por los separatistas".

Por parte del Grupo Vox, la procuradora Rebeca Arroyo, que ha apoyado tres de los diez puntos de la "carta a los Reyes Magos" del PSOE, se ha mostrado "indignada" con el PP por presentar "a bombo y platillo" una Estrategia de Salud Mental que no va acompañada de un presupuesto económico para "poder hacer realidad lo que promete" y ha advertido de que si no se incluyen psicólogos de Atención Primaria "no se atajará el creciente y gran número de enfermedades mentales que padecen los ciudadanos de Castilla y León".

No obstante, Arroyo ha ironizado sobre la "hipocresía" de los socialistas a los que ha reprochado que votasen en contra en su día de una enmienda de los de Santiago Abascal para aprobar "un plan ambicioso de reducción de listas de espera en Castilla y León" con indicadores de tiempo y una planificación concreta que abarcara un estudio de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de los que se dispone.

Desde el partido proponente, el socialista Jesús Puente ha agradecido a todos los grupos que hayan participado en el debate sobre cuál sería el mejor indicador, "y el de 48 horas o el de 35 pacientes", mientras que el Partido Popular "ni se lo plantea". "Lo de los indicadores esto se lo trae más bien por libre, no les interesa", ha afeado al partido que sustenta a la Junta.

Puente ha tenido un especial recuerdo para la procuradora socialista por Zamora fallecida ayer, Inmaculada García Rioja, a la que ha prometido que el PSOE seguirá en la lucha para conseguir sus propósitos, conseguir una unidad de ictus para Zamora y de dotar a Castilla y León de una Ley de cuidados paliativos "que elimine la hipocresía de los que dicen defender la vida y al mismo tiempo condenan a sus ciudadanos a no poder tener una muerte digna y segura para ellos y para los profesionales que los atienden".

Desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! el portavoz de los leonesistas, Luis Mariano Santos, ha apoyado la moción socialista en un llamamiento a garantizar el estandar de calidad de lo público y ha considerado que en Castilla y León se "están promoviendo la concertada y los negocietes, lo privado, lo de los amiguetes".

Finalmente, desde el Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha apoyado la "extensa" moción socialista y ha hecho especial hincapié en la importancia de reforzar la atención primaria y la medicina de familia, "que son las puertas de entrada al sistema de salud", como ha compartido el procurador por Valladolid Francisco Igea que ha augurado que "en breve" emigrarán "muchos de los médicos que están hoy en lo urbano en esta Comunidad".

En este sentido, Pascual Muñoz, médico de profesión como Igea, ha apostado por intentar llegar a consulta diez minutos en 24 horas para luego no saturar las urgencias.

También ha apoyado la moción socialista el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que ha considerado "inconcebible" que el PP vote en contra de medidas para disminuir "de una vez por todas" las "lacerantes" e "insoportables" listas de espera o que para que ningún ciudadano tenga que esperar más de 48 horas para ser atendido por su profesional de referencia, junto a la reversión para lo público del HUBU.

Fernández ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a acudir a la manifestación del día 15 de marzo en defensa de la sanidad pública.