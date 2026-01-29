Vox plantea, además de suspender sanciones, reducir la ZBE de Valladolid y el PP, con "prudencia", no cierra la puerta

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y portavoz del Grupo Municipal de Vox, Irene Carvajal, ha añadido a la pretensión de suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad la posibilidad de reducir el área de restricción al tráfico, mientras que el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha apostado por la "prudencia" ya que existen dos recursos contra la ordenanza y modificarla es un proceso "complejo".

Así lo han explicado ambos integrantes del equipo de Gobierno municipal después de la primera reunión del Comité Municipal de Seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones, constituido a finales de diciembre tras imponerlo Vox como condición para aprobar el Presupuesto Municipal de 2026. En ella han participado los tres concejales de la formación dirigida por Santiago Abascal: Carvajal, Alberto Cuadrado y Víctor Martín; y cuatro ediles del PP: Alberto Gutiérrez, Alejandro Pellitero, Francisco Blanco y Blanca Jiménez.

La edil de Vox ha comenzado por señalar que el balance de la reunión es "positivo" y ha recordado que la pretensión de su formación no es "parchear" la ordenanza sino suspender el régimen sancionador y, posteriormente, modificar el texto. En este sentido, ha añadido la petición de reducir el área de la Zona de Bajas Emisiones, que ya se redujo considerablemente con respecto a la primera propuesta que hizo en su día el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP.

La propia concejal de la formación de derechas ha reconocido que la modificación de la ordenanza puede ser compleja, por lo que explica que el trabajo en la Comisión debe ser, que el texto sea "lo menos penosa, lo menos restrictiva y lo más proporcional" y el encaje de ello en la Ley de Transición Ecológica vigente actualmente, si bien la pretensión de Vox y del PP es que el Gobierno de España la derogue.

La edil se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de suspender cautelarmente el régimen sancionador y posteriormente modificar la ordenanza "conjugando criterios jurídicos".

Por su parte, Alberto Gutiérrez ha optado por ser "prudente" ya que la ordenanza de la ZBE aprobada a finales de 2024 "está sujeta a dos recursos" por parte de asociaciones y al Partido Popular le parece adecuado esperar a la resolución de los mismos. Además, ha apuntado que las ayudas estatales al transporte público están vinculadas a la vigencia de la ZBE.

En todo caso, el concejal de Tráfico ha explicado que se avanzará en primer lugar en los estudios que tienen que ver con la calidad del aire, la afección en la actividad económica del comercio y la hostelería --por lo que se invitará a la próxima reunión a representantes de las organizaciones de comerciantes--, el funcionamiento de la ordenanza en función de las horas.

"TIEMPO SUFICIENTE PARA ACTUAR EN EL PRESENTE MANDATO"

"Los datos que tengamos y obtengamos nos pueden hacer mejorar y hacer propuestas de mejorar la ordenanza", ha explicado Gutiérrez, que ha considerado que hay "tiempo suficiente" en el actual mandato municipal para poder actuar en este sentido.

Asimismo, Gutiérrez Alberca ha mencionado la opción, que asegura que se aplica en otras ciudades, de suspender la aplicación de la ZBE los fines de semana. Irene Carvajal ha apoyado esta opción, aunque recuerda que su pretensión es la suspensión del régimen sancionador, pues apunta que los datos señalan que la incidencia de las restricciones es menor los sábados y domingos, además de por las tardes.

Eso sí, ha querido recordar a los ciudadanos que "para no llevar a confusión" es que "de momento la ordenanza está como está".

DATOS OBJETIVOS

En la reunión se han aportado distintos datos del funcionamiento, como que en términos generales el tráfico en la zona restringida se ha reducido "un 9 por ciento" en estos seis meses, algo que Carvajal y Gutiérrez Alberca no consideran que haya influido en la mejora de la calidad del aire, que ha mejorado pero "ya lo estaba haciendo desde 2024".

La cifra de multas total supera las 13.800, con un total de más de 7.000 vehículos sancionados. Gutiérrez ha precisado que la media diaria ha bajado de 80 a 50 al día, e incluso ha mencionado una tendencia a la reducción "drástica" en lo que afecta a turismos matriculados en la ciudad, debido a las medidas de información sobre la normativa.