Vox propone impulsar la Ruta de la Plata, reorganizar el lazo del Manzanal y retomar la A-76 y la A-80 en El Bierzo

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por León, Pablo Calvo (centro), en Ponferrada (León). - VOX

PONFERRADA (LEÓN), 4 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por León, Pablo Calvo, ha abogado este miércoles por impulsar la Ruta de la Plata, reorganizar el lazo del Manzanal y retomar los proyectos de la Autovía Ponferrada-Ourense (A-76) y la Autovía La Espina-Ponferrada (A-80) para la comarca de El Bierzo.

Además de impulsar las infraestructuras viarias que unen la comarca berciana con Asturias y Galicia, ha advertido de la importancia de diseñar "un proyecto de calado" para la reorganización del lazo del Manzanal, ya que es "un auténtico embudo" que condena a la economía de la zona noroeste.

Por otra parte, ha recordado que Vox ha presentado una enmienda en el Ayuntamiento de Ponferrada para que las 80 nuevas viviendas de protección pública previstas en La Rosaleda se destinen exclusivamente a personas empadronadas con diez años de antigüedad en España.

Pablo Calvo a realizado estas propuestas en la Plaza Julio Lazúrtegui de Ponferrada, donde también ha recordado los tres ejes en los que la formación política estructura sus propuestas de cara a las elecciones del 29 de noviembre: prioridad nacional, desregulación y "remigración".

En cuanto a la prioridad nacional, ha censurado que el lazo del Manzanal acumule reivindicaciones "históricas" para su modificación y conservación mientras el Ejecutivo central ha destinado fondos para infraestructuras en Egipto, Uzbekistán o Marruecos. "La prioridad nacional, para que todos lo entendamos de una forma visual, es que los padres atienden a sus hijos antes que a los hijos del vecino o los hijos de la casa de enfrente", ha apostillado.

BAJADA DE IMPUESTOS

Además, ha defendido una "bajada significativa de impuestos" para los españoles y ha censurado la "regulación excesiva", que en su opinión impide que las empresas, los autónomos y las familias puedan progresar: "El dinero de los españoles tiene que estar en su bolsillo y no en unos impuestos que al final van a parar a determinados gastos que no proceden".

Respecto a la "remigración", ha insistido en que resulta necesaria después de la entrada en España en los últimos cinco años de casi seis millones de personas.

Finalmente, al ser preguntado por el hecho de que no haya ninguna persona de El Bierzo en las candidaturas de Vox a las elecciones del 29 de noviembre, ha apuntado que el partido busca perfiles adecuados a una candidatura y no cuotas por zonas o comarcas.