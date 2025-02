Vox reconoce asignación y señala que será la asesoría jurídica la que decida si "procede" abonarla a los no adscritos

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, David Hierro, ha reconocido que se paga una "asignación" a los procuradores sin dedicación exclusiva de 2.000 euros "en función del trabajo" que hacen para la formación, al tiempo que ha explicado que será la asesoría jurídica la que decida si "procede o no" pagar esa cantidad que reclaman los no adscritos, Javier Teira y Ana Rosa Hernando.

En declaraciones recogidas por Europa Press durante un receso del pleno, y en presencia del jefe de la Delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, Hierro ha explicado que los procuradores cobran esa cantidad "de forma totalmente legal", algo que, en sus palabras, "contradice" con las palabras de Hernando que alegó que "no cobraba nada por su trabajo".

"Efectivamente, todos los procuradores de Vox cobran por su trabajo y cobran las dietas y en función del trabajo que hacen para el grupo parlamentario. Lo que sí que tengo que decir es que la señora Hernando, por ejemplo, no ha presentado ni una sola iniciativa propia durante estos tres años y ha estado cobrando esos 2.000 euros, igual que el resto de sus compañeros", ha reprochado.

En este sentido, Hierro ha recordado que "la primera decisión que tomó Vox en la primera Junta de Portavoces fue reducir las asignaciones a los grupos parlamentarios". "Eso no lo había hecho nadie y creo que la reducción fue más o menos sobre el 15 por ciento de lo que estaban percibiendo los grupos parlamentarios, si no recuerdo mal", ha abundado.

Al hilo de estas palabras se ha abierto a "reconducir" el debate sobre el salario de los procuradores e "igualarlo", ya que, entiende, es una cuestión que se lleva "arrastrando desde hace mucho tiempo", por lo que no descarta que sea algo que propongan para la próxima legislatura.

Sobre si resolverán esa deuda que les reclaman los procuradores no adscritos, ha señalado que será la asesoría jurídica la que decidirá si "procede o no".

Hierro ha aprovechado la presencia de Buxadé para recordar que su grupo lleva al pleno iniciativas "importantes" como la propuesta hoy en materia de vivienda. "Ayer le pregunté al señor Mañueco si iba a pactar con el Partido Socialista y me aseguro que sí, que él está dispuesto a pactar con el Partido Socialista y eso es a lo que estamos", ha criticado.

Por su parte, Buxadé ha calificado de "inmejorable" la "salud" del Grupo Parlamentario de Vox, pese al episodio vivido el mes pasado con los ahora procuradores no adscritos. En este sentido, y al hilo de las peticiones de los 'críticos' de una refundación del partido, el dirigente ha sido claro. "Me descojono, seamos serios. No hay ni una sola coma de lo sustancial que Vox haya cambiado desde el momento de su constitución", ha zanjado.

