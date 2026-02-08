VTLP alerta del "deterioro" y el "caos" en los presupuestos participativos: "Es un proceso mal diseñado" - VTLP
VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, ha alertado del "deterioro" y el "caos" en los presupuestos participativos de las ciudad que cuentan con un proceso "mal diseñado" que dificulta votar y genera "confusión y enfado" entre la ciudadanía.
Anguita ha señalado que los presupuestos participativos "van de mal en peor" y se han convertido en un proceso marcado por la "improvisación, la confusión y el enfado vecinal".
"Si la semana pasada ya constatábamos las dificultades para seleccionar proyectos, con iniciativas repetidas o incluso desestimadas que aun así se podían votar, ahora comprobamos que también hay serios problemas para ejercer el derecho al voto", ha lamentado la portavoz de la formación.
Según ha explicado, son numerosos los vecinos que no han podido votar ni siquiera tras acudir al centro cívico a solicitar su código, razón por la que ha criticado que, una vez constatado el "desastre", la Concejalía haya comenzado a enviar mensajes SMS con los códigos de votación, una medida que, a su juicio, "se debería haber aplicado desde el inicio del proceso".
"Queremos recordar que en el anterior periodo estos códigos se enviaron por carta a cada vecino. Ahora resulta que sí eran necesarios y se están mandando por teléfono, pero tarde y mal", ha añadido.