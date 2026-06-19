VTLP aprovecha la toma de posesión de la primera rectora de la UVA para reclamar al Ayuntamiento "reforzar la igualdad"

La portavoz del Grupo Municipal de VTLP, Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha aprovechado la toma de posesión este viernes de la primera rectora de la Universidad de Valladolid en sus más de 800 años de historia, Pilar Garcés, para reclamar "un mayor compromiso institucional con las políticas de igualdad en la ciudad" y denunciar la "falta de avances por parte del equipo de gobierno municipal de PP y Vox".

La portavoz del grupo municipal, Rocío Anguita, ha señalado que el nombramiento supone "una noticia histórica y motivo de celebración, pero también evidencia que la igualdad real entre mujeres y hombres sigue encontrando obstáculos incluso en instituciones donde las mujeres son mayoría".

"Que la Universidad de Valladolid tenga por primera vez una rectora es una conquista importante, pero también nos recuerda todo lo que queda por hacer", ha advertido.

En opinión de Anguita, "los avances llegan porque hay una sociedad que empuja y porque existen políticas públicas comprometidas con la igualdad" pero "cuando ese impulso desaparece, el riesgo de retroceso es real".

Valladolid Toma la Palabra considera "especialmente preocupante" que en el Ayuntamiento de Valladolid "las políticas de igualdad hayan perdido protagonismo durante la actual legislatura" con el gobierno municipal de PP y Vox en el que, han apuntado, no hay una concejalía específica de Igualdad y ha criticado que "la extrema derecha siga cuestionando herramientas fundamentales para combatir las violencias machistas".

"Mientras celebramos este avance histórico en la Universidad, vemos cómo en nuestro Ayuntamiento se cuestionan recursos tan básicos como los puntos violeta durante las fiestas", ha insistido.

Ello supone, en su opinión, "una muestra de que la igualdad sigue siendo un terreno de disputa política y de que no podemos dar ningún derecho por consolidado".

La portavoz de VTLP ha defendido que Valladolid "necesita recuperar una agenda ambiciosa en materia de igualdad que refuerce la prevención de las violencias machistas, promueva la corresponsabilidad, elimine las brechas existentes y garantice la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de decisión".

"Necesitamos más feminismo, más políticas públicas de igualdad y más compromiso institucional. Si nos detenemos, retrocedemos", ha concluido Anguita.