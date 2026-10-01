VTLP celebra asamblea este viernes para concretar su proceso de Primarias abiertas y "ampliar" su espacio político

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de partidos de izquierdas Valladolid Toma la Palabra celebrará este viernes, 2 de octubre, una asamblea en el Centro Cívico Zona Sur para cerrar la propuesta de proceso de Primarias abiertas para las elecciones municipales de 2027 y continuar el trabajo para "ampliar y fortalecer" el espacio político que representan en la ciudad.

La formación, que en los anteriores comicios estuvo formada por Izquierda Unida, Podemos, Equo y Alianza Verde, ha destacado que sigue abierta a la incorporación de "nuevas personas y organizaciones que comparten el objetivo de construir una ciudad más igualitaria, inclusiva y sostenible".

La formación reivindica así su "apuesta por un proyecto amplio, plural y unitario, abierto a quienes quieran participar en la construcción colectiva de una alternativa para el próximo ciclo municipal".

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, ha destacado que la formación sigue trabajando para "configurar esa propuesta del Valladolid que soñamos, esa propuesta del Valladolid igualitario, inclusivo y que sea una ciudad que merezca la pena ser vivida para todos los vecinos y vecinas".

En este proceso de construcción colectiva, Valladolid Toma la Palabra celebrará este viernes, 2 de octubre, una nueva asamblea en la sala 7 del Centro Cívico Zona Sur, en la que continuará el trabajo en su proyecto de cara al próximo ciclo municipal. El encuentro servirá también para concluir la propuesta de primarias abiertas de la formación, con el modelo de participación desarrollado en procesos anteriores.

Anguita ha defendido el carácter social y participativo del proyecto de VTLP, que "agrupa y suma a organizaciones políticas y sociales y a personas que piensan en un futuro más igualitario y en un futuro mejor para Valladolid".

En este sentido, ha señalado que la formación quiere mantenerse como "un espacio cada vez más inclusivo, abierto a personas y organizaciones sociales y políticas que se adhieren a nuestros principios" para la izquierda "alternativa".

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra ha subrayado además que la participación ciudadana constituye una de las principales señas de identidad de Valladolid Toma la Palabra, tanto en la elaboración de sus propuestas como en la definición de su proyecto político.

"Queremos construir esa Valladolid que soñamos entre todos y todas, a través de procesos participativos y abiertos y donde todas las voces merecen ser escuchadas", ha señalado.

"Somos un espacio político que construye junto con la ciudadanía las propuestas para mejorar Valladolid en el próximo ciclo político municipal", ha afirmado Anguita, quien ha reivindicado el papel de VTLP como la candidatura de carácter social y participativo que aspira a seguir articulando un espacio amplio de la izquierda alternativa en Valladolid.

Anguita ha destacado que "el objetivo es que el proyecto "crezca desde la participación, la apertura y la suma de diferentes personas y colectivos".

Precisamente, este jueves Podemos ha confirmado que continuará integrado en la plataforma de izquierdas.

Valladolid Toma la Palabra afronta así los próximos meses con la voluntad de seguir ampliando y fortaleciendo un espacio político y social plural y unitario con las que aspira a recuperar el Gobierno municipal y poner de nuevo las políticas públicas al servicio de una Valladolid más igualitaria, inclusiva y participativa.