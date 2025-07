VTLP denuncia que Carnero tira a la basura 1,2 millones al "empecinarse" con un nuevo informe sobre el soterramiento

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha calificado de "empecinamiento sin sentido" la decisión del alcalde, Jesús Julio Carnero, de destinar 1,2 millones de euros del presupuesto municipal a encargar un nuevo informe sobre la viabilidad del soterramiento con muros pantalla.

"El empecinamiento del alcalde Carnero con el tema del soterramiento está llegando a unos límites insospechados. Nos vamos a gastar 1,2 millones en estudiar una opción que ya fue descartada hace 15 años por los técnicos de ADIF. Es increíble", ha afirmado Anguita, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Desde VTLP consideran que este gasto supone un mal uso del dinero público, especialmente en un contexto de necesidades urgentes en la ciudad. "Tenemos un montón de infraestructuras por arreglar y obras pendientes para mejorar la calidad de vida en Valladolid. Pero en lugar de invertir ahí, el alcalde decide tirar 1,2 millones en un informe innecesario. Con dinero público, todo se puede... pero esto es un despilfarro inaceptable", ha denunciado.

La formación exige explicaciones al equipo de gobierno y al propio Carnero, al considerar que hay prioridades más urgentes que no están siendo atendidas. "Tendrá que explicar a la sociedad vallisoletana por qué sí hay dinero para este informe, pero no para arreglar las goteras del polideportivo Pisuerga. Hay cosas que no se pueden soportar. Tenemos que tener racionalidad y criterio, y aquí no hay ninguno", ha concluido Anguita.

Valladolid Toma la Palabra reclama una gestión responsable de los recursos públicos y advierte de que seguirá fiscalizando este tipo de decisiones que, en su opinión, "responden más a la obstinación política que al interés general".