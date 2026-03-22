VTLP pide a Zarandona soluciones para el edificio apuntalado y el kiosco sin uso en la plaza Caño Argales

Plaza del Caño Argales en Valladolid con el edificio apuntalado de fondo. - VTLP

VALLADOLID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Valladolid Toma la Palabra Cristina Colino ha pedido explicaciones al concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, sobre varios elementos de la plaza del Caño Argales, entre ellos el edifico apuntalado y el kiosko sin uso.

Colino ha lamentado, en un comunicado recogido por Europa Press, el estado del edificio con andamiaje y apeos que ocupa parte de la acera y obliga a los peatones a modificar su recorrido e incluso a "invadir la calzada" para poder pasar.

En este sentido, ha recordado que la primera vez que se preguntó por este edificio fue en julio y ha indicado que, aunque el equipo de Gobierno asegura que la solución es "inminente", "el problema sigue sin resolverse".

De esta manera, ha criticado que este tipo de situaciones se "prolongan en el tiempo sin una respuesta clara", pese a la "repercusión directa" sobre la vida cotidiana de los vecinos, ante lo que ha urgido una solución.

Colino también ha preguntado por el kiosco situado en la misma plaza, un "elemento característico" del espacio que los vecinos han solicitado poder utilizar y que, a su juicio, resulta "difícil de entender" que siga "sin contar con suministro eléctrico".

La concejala considera "conveniente" habilitar la electricidad para que los vecinos puedan hacer uso de este "elemento patrimonial" que se encuentra actualmente en estado de "abandono", con "desperfectos y caída de materiales".

De este modo, Colino ha subrayado que es "importante" que el concejal responsable de Urbanismo y Patrimonio "aborde esta situación y garantice" que "los elementos patrimoniales de la ciudad se mantengan convenientemente cuidados".