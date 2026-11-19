VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid ha señalado este jueves que, según las previsiones en el plan plurianual de la entidad pública local Aquavll, su resultado de explotación de 2029 sería un 36 por ciento menor que el de 2025, por lo que han reclamado una estrategia para "garantizar el futuro público" de la empresa.

Valladolid Toma la Palabra ha alertado este jueves, durante el Consejo de Administración de Aquavall en el que se ha aprobado el presupuesto para 2027 y las previsiones de los ejercicios siguientes, "de la progresiva pérdida de capacidad económica de la empresa pública del agua".

Según las estimaciones económicas de la entidad municipal, a las que hace referencia VTLP, el resultado de explotación podría pasar de los 7,7 millones de euros registrados en 2025 a 4,91 millones en 2029, lo que supone una caída cercana al 36 por ciento.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha advertido de que esta evolución "exige tomar decisiones y dejar de aplazar una estrategia económica que garantice la sostenibilidad de la empresa pública".

"Nuestra empresa pública del agua está perdiendo capacidad económica de forma alarmante. Si no se toman medidas, en los próximos años esta situación puede comprometer su capacidad para seguir prestando un servicio público de calidad y acometer las inversiones que necesita la red", ha señalado.

VTLP considera que el presupuesto de 2027 "vuelve a aplazar decisiones fundamentales mientras los costes de explotación siguen aumentando y las tarifas permanecen congeladas desde 2014".

Aunque VTLP ha respaldado hasta ahora esta congelación, entiende que la evolución de las cuentas "hace necesario cambiar de rumbo y abordar una revisión tarifaria que permita equilibrar los ingresos y los gastos sin perjudicar a los hogares con menos recursos".

"Pedimos una revisión de las tarifas desde un punto de vista social, protegiendo a las familias más vulnerables y manteniendo o ampliando las bonificaciones para quienes atraviesan dificultades económicas", ha explicado Anguita.

La portavoz ha recordado que desde el inicio de la legislatura su grupo ha solicitado en varias ocasiones que se realicen los estudios necesarios para diseñar un nuevo esquema tarifario.

Valladolid Toma la Palabra también expresa su preocupación por la planificación de las inversiones.

Para 2027 AquaVall prevé destinar 10,37 millones de euros a inversión, "una cantidad que coincide con los recursos que se espera generar mediante la actividad ordinaria de la empresa".

El mismo planteamiento se reproduce en las previsiones de 2028 y 2029, comprometiendo la totalidad del excedente previsto "sin establecer una reserva adicional para imprevistos".

Para Anguita, esta planificación deja a Aquavall "con poco margen de reacción ante posibles incrementos del precio de la energía, sobrecostes en las obras, reducciones de ingresos o necesidades urgentes de mantenimiento".

Además, considera "imprescindible" actualizar el programa de inversiones a largo plazo, elaborado en los primeros años de funcionamiento del EPEL, para adaptarlo a las necesidades actuales de renovación de redes y modernización de instalaciones.

"No basta con presentar un presupuesto que cuadre para el año siguiente. Hay que prever qué va a necesitar Aquavall dentro de cinco o diez años, qué inversiones son prioritarias y con qué recursos vamos a financiarlas", ha defendido Anguita.

Ante este escenario, Valladolid Toma la Palabra reclama al equipo de Gobierno que acompañe el presupuesto de 2027 de una estrategia económica a corto y largo plazo.

Esta debe incluir, señalan, un estudio económico y tarifario que permita corregir el desfase acumulado desde 2014, con criterios de progresividad y protección de los hogares vulnerables; la cuantificación de los ahorros que pueden obtenerse mediante la revisión de contratos, suministros energéticos y externalizaciones; y la creación de una reserva financiera que permita afrontar situaciones sobrevenidas sin poner en riesgo las inversiones esenciales.