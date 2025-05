VTLP tilda de "despropósito absoluto" la puesta en marcha de la ZBE en Valladolid a menos de dos meses de poner multas

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de la capital ha calificado de "despropósito absoluto" y "una pésima gestión" la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, ya que aseguran que debería haber estado lista para funcionar "en pruebas" desde el pasado 1 de enero pero además, a menos de dos meses de que se empiece a sancionar, "sigue sin haber información para la ciudadanía".

VTLP ha considerado que el equipo de Gobierno formado por PP y Voxz "continúa incumpliendo los plazos para la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones", cuya ordenanza, han recordado, entró en vigor el día 1 de enero de este año 2025.

Según la formación de izquierdas, el compromiso que tenía el Ayuntamiento y que "una vez más incumple" era "tener todo listo para que el día 1 de enero de 2025 la zona de bajas emisiones de Valladolid estuviera activa para que la ciudadanía pudiera contar con un período de prueba de seis meses en el que la ciudadanía pudiera familiarizarse con esta medida, conocer sus límites y realizar las gestiones necesarias".

Sin embargo, critican que desde esa fecha "todo el proceso se ha visto constantemente retrasado, dejando a las ciudadanos de Valladolid en total desinformación".

"Estamos en el mes de mayo, a dos meses vista de que se empiece con las sanciones y todavía no se pueden hacer siquiera las gestiones pertinentes para solicitar las excepciones y por supuesto seguimos sin nada de información para que la ciudadanía de Valladolid pueda conocer físicamente los límites de esta zona de bajas emisiones", ha denunciado el concejal de VTLP Jonathan Racionero.

"No hay señalización en las calles, la página web del ayuntamiento apenas ofrece información acerca de la zona de bajas emisiones y no sabemos cuándo se podrán solicitar las excepciones pues aún no han adjudicado la plataforma digital que hará esta gestión, es un despropósito absoluto y una pésima gestión la que está haciendo este ayuntamiento", ha insistido el edil.

Cabe apuntar que a primeros de abril el Ayuntamiento presentó la página web de gestiones para los ciudadanos en relación con la ZBE (https://zbe.valladolid.es/) en la que se informa sobre las posibles exenciones y permisos existentes, se puede consultar, al introducir la matrícula del vehículo, hasta qué fecha puede acceder al área restringida y también los ciudadanos pueden registrarse para tramitar los distintos permisos y exenciones.

VTLP ha interpretado también que esta zona de bajas emisiones "no cumplirá con ninguno de los objetivos para los que se desarrollan estos espacios restringidos al tráfico" pues "existen tantas excepciones y tan amplias que lo que han hecho es eliminar por completo el verdadero propósito para el que ha nacido este espacio protegido en la ciudad, anteponiendo una vez más el vehículo privado a la salud de las personas y la mejora en la calidad del aire en la ciudad".