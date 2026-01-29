La web para el registro y cobro de papeletas de Villamanín (León) premiadas con el 'Gordo' de Navidad ya está operativa

Imagen del número premiado con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, repartido en Villamanín (León). - COMISIÓN DE FIESTAS DE VILLAMANÍN

La comisión de fiestas asegura que se puede realizar el proceso "con plenas garantías" LEÓN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de fiestas de Villamanín ha anunciado este jueves que la página web para el registro y cobro de las papeletas premiadas con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad ya se encuentra operativa.

Se trata, según ha explicado la comisión en un comunicado publicado en redes sociales, de una herramienta "segura, sencilla e intuitiva" que permite realizar todo el proceso de forma ordenada y "con plenas garantías".

Al mismo tiempo señala que en la web se encuentran las instrucciones "claras y detalladas" para completar el registro de las papeletas correctamente, así como un apartado de preguntas y respuestas donde se pueden resolver dudas.

Además, la comisión de fiestas recuerda que el registro en la plataforma es obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la Asociación. "Este sistema es la única vía oficial y válida, y garantiza la identificación de los titulares, la seguridad del proceso y la igualdad de trato para todos", añade.

En concreto, el sitio web es https//asociacionfiestasvillamanin.com/ y la comisión próximamente también informará sobre fechas, horarios y lugares en .os que se podrá hacer el registro de manera presencial con soporte de la empresa informática, tanto en Villamanín como en León.

Por otra parte, insiste en que no se envíen fotografías de papeletas ni documentación personal por otros medios y que se sigan exclusivamente los canales oficiales. "Cualquier novedad relevante se comunicará, como hasta ahora, mediante comunicados públicos", según se apunta en la publicación.

Finalmente, la comisión de fiestas agradece la "paciencia, la prudencia y el tono responsable" que están demostrando los afectados. "Seguimos trabajando para que todo el proceso se desarrolle con transparencia, seguridad y el mayor rigor posible", concluye.

Cabe recordar que la comisión de fiestas de Villamanín vendió papeletas premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad, aunque extravió un talonario con participaciones correspondientes a 10 décimos vendidos pero no registrados en la Administración, paso indispensable para su posterior cobro.