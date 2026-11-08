La XIII edición del programa Gestidi de la Junta forma a 23 nuevos especialistas en gestión de la innovación

VALLADOLID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición del programa de formación de gestores de I+D+i, Gestidi, de la Consejería de Economía y Hacienda, ha formado a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl) a 23 nuevos especialistas en gestión de la innovación.

El programa registra una tasa de incorporación laboral entre sus alumnos del 70 por ciento en empresas, universidades, centros tecnológicos y agrupaciones empresariales innovadoras, según ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El director general del (Icecyl), Augusto Cobos Pérez, ha clausurado el programa, una iniciativa orientada a la mejora de la competitividad de los distintos actores mediante la incorporación de gestores especializados al tejido empresarial de la Comunidad.

La formación especializada está dirigida a personas en situación de desempleo o trabajadores en riesgo de exclusión que realizan el itinerario completo de 600 horas, así como a empleados de entidades innovadoras que cursan 100 horas teóricas en la modalidad Executive.

Todos los participantes que completan la formación se integran en la Red Gestidi, plataforma dedicada a la interacción profesional, actualización de contenidos, asistencia a eventos y difusión de ofertas de empleo de entidades de Castilla y León.

Asimismo, en esta edición, diez empresas de la Comunidad han acogido a alumnos en el periodo de formación práctica tutorizada, tras haberse registrado 34 solicitudes de entidades interesadas en contar con gestores de I+D+i en sus plantillas.

La estructura formativa comprende 600 horas distribuidas en 250 horas de teoría, 250 horas de prácticas en empresas y 100 horas correspondientes al Trabajo Fin de Programa.

La dirección académica de esta edición ha correspondido a la Escuela de Negocios CEU Castilla y León de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

El programa Gestidi se configura como la primera formación homologada por el Centro Español de Certificación, que otorga acceso directo por la vía de formación específica al examen de Certificación Profesional de Gestión de la Innovación impulsado por la Fundación COTEC para profesionales de organizaciones públicas y privadas en España.

A lo largo de sus ediciones anuales, la formación de los alumnos se ha adaptado a la evolución del sector de la innovación y a los cambios del entorno socioeconómico, con el objetivo de generar, fidelizar y reciclar la cualificación del talento en las empresas.

Esta actuación se encuentra alineada con la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2021-2027, RIS3, y se recoge en la Estrategia de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León 2027.