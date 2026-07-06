El XIII Festival Soria Clásica ofrecerá nueve conciertos entre julio y agosto y estrena el Trinquete como escenario

El director del festival la concejala de Cultura. - EUROPA PRESS

SORIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XIII Festival Soria Clásica ofrecerá, del 16 de julio al 28 de gosto, nueve conciertos además de estrenar el Trinquete como uno de sus escenarios, según los datos aportados por la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, que se ha referido a la "excelencia artística" que llenará de música lugares como Santa Clara, San Nicolás o el IES Machado.

"Este festival representa perfectamente la apuesta del Ayuntamiento por una cultura de calidad, accesible y ligada a nuestro patrimonio", ha aseverado Gonzalo, quien ha precisado que permitirá disfrutar de "propuestas musicales de primer nivel en espacios únicos y seguir consolidando a Soria como una ciudad referente desde el punto de vista cultural".

Por su parte, el director del Festival, Mario Molina, ha recalcado que este evento busca actuaciones de grupos que cuentan con músicos sorianos que están fuera, aprovechando la época estival para que regresen "a mostrar su talento" y ha precisado que el objetivo "es buscar tano la presencia de artistas consagrados como promesas".

PROGRAMACIÓN.

La programación arrancará el próximo 16 de julio en las ruinas de San Nicolás con la actuación de 'Almalia Succession Duo', dedicada a obras de Falla y Ravel. El festival continuará el 20 de julio con la conferencia 'Rigor y poética en las Suites de Bach' impartida por Luis Ángel de Benito en el Palacio de la Audiencia y, esa misma jornada, con el concierto dedicado a las suites para violonchelo de Bach interpretado por Inés Suárez, Andrea Fernández y Esther García en el Trinquete.

El 21 de julio será el turno de una nueva interpretación de las suites para violonchelo de Bach en el Espacio Santa Clara, mientras que el mes de julio concluirá el día 30 con la actuación de 'Ensemble Durius' y su propuesta Gran Partita en el claustro del IES Antonio Machado.

La programación de agosto se abrirá el día 9 con la actuación de 'The Rest Project' y su espectáculo 'The Rest Is Silence' en el Espacio Santa Clara. Posteriormente llegarán las propuestas de Proyecto Villalacre (DesPoblados) el 13 de agosto, Armonía Danza (Folías de carnaval) el 20 de agosto, la cita divulgativa y desenfadada Clásicos y cañas de El Chelista & Friends el 22 de agosto en El Kiosko y, finalmente, el cierre del festival el 28 de agosto con Las monjas músicas de El Concierto Secreto en el Espacio Santa Clara.

La mayor parte de las actuaciones comenzarán a las 20.30 horas, salvo el concierto del 9 de agosto, programado a las 19.00 horas, y la cita del 22 de agosto, que tendrá lugar a las 21.30 horas.

OTROS ACTOS.

Además, el festival mantiene su apuesta por la accesibilidad cultural con una política de precios populares y actividades abiertas a toda la ciudadanía. La conferencia 'Rigor y poética en las Suites de Bach', impartida por Luis Ángel de Benito el 20 de julio en el Palacio de la Audiencia, será de acceso gratuito, al igual que la propuesta 'Clásicos y cañas' de El Chelista & Friends, programada el 22 de agosto en El Kiosko.

El resto de conciertos tendrán un precio único de 7 euros y podrán adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma municipal de venta de entradas o en taquilla antes de cada actuación.