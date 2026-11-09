El XVII Festival Internacional Paladio Arte reúne en Segovia artes escénicas de España, Francia y Corea del Sur

La directora de Pladio Atte, Marta Cantero, y el concejal de Cultura de Segovia, Juan Carlos Monroy. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XVII Festival Internacional Paladio Arte reunirá en Segovia, del 20 al 23 de noviembre, propuestas de teatro, danza y performance procedentes de España, Francia y Corea del Sur, bajo el lema 'Artes escénicas diversas'.

La cita, organizada por Paladio Arte, volverá a convertir la ciudad en "punto de encuentro para artistas, compañías y profesionales que entienden la diversidad como fuente de creación, innovación y transformación social".

La directora de Paladio Arte, Marta Cantero, ha señalado que la programación apuesta por "diferentes formas de estar, mirar y crear sobre el escenario" para reivindicar el derecho de todas las personas a participar en la cultura "no solo como espectadoras, sino también como creadoras y protagonistas".

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha destacado que el Festival Paladio Arte es "mucho más" que un certamen de artes escénicas. "Es un espacio de encuentro, inclusión y participación que demuestra que la diversidad es una fuente de riqueza y creatividad", ha añadido. Monroy ha asegurado que "la calidad y la excelencia artística no entienden de etiquetas ni de capacidades".

La programación se iniciará el viernes 20 de noviembre, a las 12.30 horas, en la plaza del Azoguejo, con 'Viaje Sensacional', del Laboratorio de Creación Escénica del CAI de Pando (Langreo).

Se trata de una pieza performática, sensorial e inmersiva, de 100 minutos, que invita al público, según ha definido Cantero, "a explorar el cuidado, el afecto, el cuerpo, la cercanía y el tacto".

Por la noche, a las 20.30 horas, la compañía Klaus Company ofrecerá en la Cárcel Centro de Creación 'Infinity X', una propuesta sobre las diferentes formas del amor y las dificultades para expresarlo en una sociedad marcada por la comunicación virtual. Esta formación, pionera de la danza inclusiva en Francia, impartirá además un taller el sábado 21, a las 11.30 horas, en la Sala Teatro Paladio.

La tarde del sábado, a las 17.30 horas, el CAI de Pando volverá a llevar 'Viaje Sensacional' a la plaza del Azoguejo. A las 20.00 horas, en la Cárcel-Centro de Creación, se ofrecerá una doble propuesta escénica protagonizada por el bailarín Marcos Pereira y el actor Jesús Vidal, con una única entrada para las dos actuaciones consecutivas, ambas planteadas como funciones accesibles.

Pereira abrirá con el estreno nacional de 'Anatomía del (des)trozo'. Actor y bailarín con sordera profunda, desarrolla una propuesta de danza-teatro sobre el cuerpo, la ausencia, el amor, la dependencia y el duelo, que incorpora la Lengua de Signos Española como lenguaje escénico y coreográfico.

A continuación, Vidal presentará el monólogo '¿Cómo puede saber esto un down?', que utiliza el humor, el stand-up comedy, el Teatro Foro y el arte bufonesco para cuestionar los prejuicios y reflexionar sobre la diferencia, la identidad y la aceptación.

Actor, escritor y filólogo, Vidal es el primer actor con discapacidad que ha recibido el Premio Goya al Mejor Actor Revelación, por 'Campeones'.

El domingo 22 de noviembre, a las 19.00 horas, la Sala Teatro Paladio acogerá 'Auténticos', una producción de Paladio Arte que se presenta como una propuesta divertida, espontánea, conmovedora y reveladora, con la que se busca mostrar la esencia del ser humano y aquello que nos hace diferentes y, al mismo tiempo, profundamente iguales.

El festival se cerrará el lunes 23 de noviembre con una jornada de trabajo e intercambio con la orquesta de cámara Miracle Ensemble, de Corea del Sur, de 11.00 a 14.00 horas en la Sala Teatro Paladio. La formación está integrada por músicos con discapacidad intelectual o del desarrollo.

ABIERTO AL PÚBLICO

Aunque se trata de un encuentro para intercambiar conocimientos mutuos y experiencias, está abierto al público. La accesibilidad cultural es uno de los elementos fundamentales de esta edición.

El festival incorpora medidas accesibles en su programación y cuenta con la colaboración de profesionales como David Ojeda, doctor en Artes Escénicas y Discapacidad por la Universidad de Alcalá y jefe del Departamento de Dirección Escénica de la RESAD, con experiencia en medidas como la audiodescripción y los bucles magnéticos (auxilio técnico con descripciones en directo para invidentes).

Las entradas cuestan entre 8 y 12 euros y pueden adquirirse en venta anticipada en paladioarte.org y en taquilla el día de la función.

Además del Ayuntamiento de Segovia, el festival cuenta con el apoyo del INAEM-Ministerio de Cultura, la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León.