La XXI Feria de Artesanía de Salamanca reúne a 40 talleres en la Plaza de los Bandos hasta el 3 de mayo

SALAMANCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXI edición de la Feria de Artesanía de Salamanca ha abierto sus puertas este miércoles en la Plaza de los Bandos con la participación de 40 talleres procedentes de diversas comunidades autónomas.

El certamen, que se prolongará hasta el próximo 3 de mayo, ha consolidado su posición como un "referente" del sector en Castilla y León al mostrar una amplia variedad de oficios tradicionales y contemporáneos, detallan desde la organización a través de un comunicado.

La concejala de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, ha inaugurado oficialmente el evento junto a representantes de la Asociación de Artesanos de Salamanca. Durante el acto, Parres ha destacado el "compromiso municipal" con la promoción de los productos locales y el apoyo a un sector que aúna "identidad cultural y desarrollo económico".

La muestra ha contado con la presencia de artesanos especializados en ámbitos como la cerámica, el cuero, la joyería, el textil, la madera y el vidrio. En esta edición, los expositores han llegado desde diferentes puntos de la geografía española, incluyendo talleres de Madrid, Galicia, Extremadura y diversas provincias de Castilla y León, lo que ha reforzado el carácter nacional de la feria.

Asimismo, el programa del evento ha incluido una serie de talleres demostrativos en vivo, donde los profesionales han mostrado al público los procesos de creación de sus piezas. La feria ha establecido un horario de apertura al público de 11.00 a 14.30 horas por las mañanas y de 17.00 a 21.30 horas durante las tardes, manteniendo el acceso gratuito al recinto para todos los visitantes.