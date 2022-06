El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León reunirá a diez bandas "punteras" en Béjar (Salamanca)

SALAMANCA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León reunirá en Béjar (Salamanca) a diez bandas punteras y extenderá su programación con actuaciones, talleres y otras propuestas complementarias a la también localidad salmantina de Candelario y las cacereñas de Hervás y Baños de Montemayor.

Concretamente, según ha avanzado la organización, la bejarana plaza de toros de El Castañar recibirá el 15 de julio a Dr. Feelgood, Alexis Evans, Will Jacobs & Marcos Coll Blues Band, The Sweet Vandals y Red House Revival.

La segunda jornada contará con las actuaciones de Nine Below Zero, Matt Schofield, Steffen Morrison, The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood y Little G Weevil & Danny del Toro Blues Band.

Asimismo, esta edición recuperará los 'vermuts musicales' de La Alquitara y se complementará con mercadillos y talleres de luthiers, además del Curso Intensivo de Blues, que se impartirá como actividad previa del 24 al 26 de junio.

Dentro de las "extensiones", con conciertos gratuitos, la programación reservada para Baños de Montemayor incluye la actuación el 9 de julio de Betta & Sanpa Soul Quintet (21.00 horas) y Slide (22.30). En el vecino Hervás actuarán el día 14 (plaza de la Corredera) los grupos Michael Lee Wolfe & Maraya Zydeco (21.00) y Travellin' Brothers (22.45 horas).

La extensión en Candelario, que incluirá mercado artesano los días 16 y 17 de julio, permitirá escuchar el domingo 17, en la plaza del Solano, a Quique Gómez & Curro Serrano (12.30) y The Winters (14.00); por la tarde, en la plaza del Humilladero, tomarán el relevo Lulú and The Rockets (17.00), Wax & Boogie feat. Pablo Sanpa (18.30) y La Banda de Late Motiv (20.00).

ACTIVIDAD PREVIA

Antes del despliegue de actuaciones en directo, y como actividad previa, habrá tiempo para la formación en el XXIII Curso Intensivo de Blues Béjar, que se desarrolla del 24 al 26 de junio, en el Albergue Juvenil de Llano Alto con clases de instrumento, combos, jam sessions y masterclass.

La cantante Mayka Edjole, los guitarristas Troy Nahumko y José Luis Pardo, el pianista Javier Díaz, el bajo David Salvador, el batería Guillaume Destarac, el armonicista Quique Gómez y el saxofonista Pablo Añón impartirán clases magistrales a los inscritos, que pueden reservar su plaza a través de la página web del festival.

El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León está organizado por el Café Blues La Alquitara, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca; la ayuda del Ayuntamiento de Béjar, el Ayuntamiento de Hervás, el Ayuntamiento de Candelario y el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, y la colaboración de El Águila, Radio 3, Universidad de Salamanca, Coca Cola y el restaurante La Cerrallana.