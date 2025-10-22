El XXIX Congreso de Jueces para la Democracia tratará en Ávila los desafios de IA en Justicia y el "genocidio" palestino

ÁVILA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital abulense acogerá los días 23 y 24 de octubre el XXXIX Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, bajo el título 'El poder judicial en la era digital: inteligencia artificial, democracia y Estado de Derecho', que abordará, entre otros, los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la Administración de Justicia y las vulneraciones del derecho internacional en Gaza.

Así lo ha explicado, durante la presentación del Congreso, la magistrada y miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, María Gavilán Rubio, quien ha subrayado que el programa "no puede perder de vista algo muy importante a día de hoy como es la era digital", además de l"os retos que esto supone "dentro de la democracia y el Estado de Derecho".

La magistrada ha indicado que el Congreso pretende analizar cuestiones que "pivotan en estos ejes", partiendo de los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial y también de sus desventajas, ya que no se puede olvidar "que la inteligencia artificial por lo que se está nutriendo también es a partir de unos datos estereotipados y basados en otros momentos de la sociedad que hay que corregir".

Asimismo, Gavilán ha destacado igualmente la atención a los derechos humanos "en tiempos en los que se está "viviendo una violación del derecho internacional y donde el pueblo palestino está siendo víctima de un genocidio".

El encuentro reunirá en la ciudad a más de 140 jueces y magistrados de todo el país, y contará con un programa centrado en los retos que supone la digitalización del sistema judicial.

Además, según ha destacado, el congreso garantizará "una presencia absolutamente equilibrada de mujeres y hombres" y girará en torno "a los valores democráticos que son todos los que hacen eco y estrella de la sociedad".

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha puesto en valor la colaboración institucional que ha hecho posible esta cita.

"Este tipo de reuniones se produce gracias a la colaboración interinstitucional, en este caso entre miembros del Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de la colaboración municipal", ha afirmado.

El consejero ha resaltado que "haber contado con la Junta de Castilla y León como patrocinador es un honor", y ha explicado que, aunque la Comunidad no tine competencias de Justicia, sí que tiene "importantes funciones cercanas o en el entorno de lo que es la Administración de Justicia".

González Gago ha defendido la implicación autonómica en foros de este tipo porque desde la administración regional se pretende "ser un referente en la organización de congresos de ámbito nacional e internacional", y ha elogiado la elección de Ávila como sede.

"Tenían interés en acudir a ciudades pequeñas, pero hay ciudades pequeñas que son muy grandes", ha señalado Gago, al tiempo que ha destacado el valor patrimonial, histórico y humano de Ávila.

Sobre el contenido del encuentro, el consejero ha reconocido que "el poder judicial ante el reto tecnológico, la digitalización y la inteligencia artificial están cambiando las vidas", al tiempo que ha advertido de la necesidad de "valorar las implicaciones éticas, jurídicas y sociales" de este avance, porque "no puede ser una amenaza para la libertad o la seguridad" de las personas.

Por su parte, el portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achutegui, ha destacado que la cita congregará "a 140 magistrados, magistradas, jueces y juezas de todo el país" para debatir sobre "el reto que supone la implantación de la inteligencia artificial en el ámbito de los tribunales y en la Administración de Justicia", y ha añadido que el Congreso abordará también "la cuestión del genocidio que se está produciendo en Palestina".

Igualmente ha hablado de que el Congreso pondrá el foco en la necesidad de adaptar la Administración de Justicia a los nuevos tiempos y ha subrayado que para afrontar los cambios que se producirán a partir del 1 de enero de 2026, como los tribunales de distancia, para lo que se "va a necesitar un esfuerzo importante por parte de las administraciones públicas concernidas" y supondrá "un reto para quienes estamos al frente de los tribunales".

También ha señalado que recientemente "se ha producido un cambio fundamental en la atribución de la competencia de las secciones de violencia de género de los tribunales", y que ese esfuerzo de adaptación "está obligando a crear plazas".

Además, ha precisado que el Congreso tratará "la cuestión del genocidio que se está produciendo en Palestina, aunque haya una ventana de esperanza con el acuerdo de alto el fuego".

Rodríguez Achutegui ha recalcado que la finalidad última del encuentro es reflexionar sobre "la tutela judicial efectiva de los derechos, entre los cuales están los derechos fundamentales y, muy particularmente en el caso de la comunidad gazatí, el derecho a la vida".