Una yincana digital o la red de realidad virtual muestran el potencial turístico de San Esteban de Gormaz (Soria)

Presentación del proyecto 'Transformación Digital Integral de Turismo' de San Esteban de Gormaz (Soria). - AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA)

SORIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una yincana digital o una red de realidad virtual servirán para mostrar el potencial turístico de la localidad soriana de San Esteban de Gormaz dentro proyecto 'Transformación Digital Integral del Turismo: Experiencia Inmersiva y Sostenible en San Esteban de Gormaz' (TDITES).

El proyecto se ha presentado este viernes en un acto abierto a toda la ciudadanía como una actuación integral de transformación turística gracias a las herramientas digitales desarrolladas que permitirán al visitante conocer la localidad desde otra perspectiva.

El alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, ha realizado la apertura del acto donde ha destacado la importancia de este proyecto para posicionar a la localidad como "destino turístico inteligente".

"Con este proyecto queremos que San Esteban de Gormaz se convierta en un epicentro turístico, que las tecnologías nos ayuden a impulsar ese patrimonio con el que ya contamos", ha señalado.

Así, ha apuntado que la iniciativa tiene que llevar a la localidad "donde quiere llegar, que es que San Esteban se convierta en un referente no solamente en la provincia o comunidad autónoma, sino también en un referente nacional".

Asimismo, ha añadido que desde el Consistorio también esperan que suponga un impulso socioeconómico tanto para las inversiones de las personas que se quieran asentar allí como para los negocios -hoteleros y de restauración-.

CUNA DEL ROMÁNICO

García ha recalcado que San Esteban de Gormaz es "cuna del románico soriano", referente del turismo cultural y rural de la provincia de Soria.

"Patrimonio medieval, el vino de la Ribera del Duero y naturaleza se unen en un destino que, cada vez más, atrae a más turistas tanto nacionales como internacionales", ha apuntado.

Por su parte, el director técnico del proyecto, Rodrigo Mahamud, ha puesto en valor la importancia de este proyecto porque permitirá "la creación, usabilidad y gobernanza del dato que permitirá integrarse a plataformas como Segittur para poder tener una previsión del turismo".

Entre las actuaciones llevadas a cabo por este proyecto destacan la yincana Digital y la Red de Realidad Virtual, entre otras. La yincana Digital propone una nueva manera de recorrer San Esteban de Gormaz y conocer algunos de sus principales recursos patrimoniales.

La actividad convierte la visita en un reto en el que los participantes tendrán que explorar el municipio, localizar diferentes puntos de interés y poner a prueba sus conocimientos. A través de la Red de Realidad Virtual, los visitantes tendrán acceso a un mapa 3D de toda la comarca, gracias al que podrán conocer el sistema de comunicación de las atalayas y el patrimonio románico del municipio.

El proyecto contará también con la participación de tres creadores de contenido, David Ortega (@doydasdavid), Luismi Gómez (@luismi_gomez ) y Estela Gómez (@quieroviajarsola), quienes vivirán en primera persona algunas de las nuevas experiencias turísticas que ofrece el municipio.

Su participación permitirá mostrar, desde la perspectiva del visitante, cómo la tecnología puede convertirse en una nueva forma de descubrir, recorrer y disfrutar el patrimonio de San Esteban de Gormaz, ampliando además el alcance del proyecto a través de las redes sociales.