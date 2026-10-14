Zamora acoge el Foro de Ciencia Abierta con 80 profesionales de bibliotecas universitarias de España y Portugal . - CONSORCIO BUCLE

ZAMORA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 80 profesionales de bibliotecas universitarias de España y Portugal asisten en Zamora en el Foro de Ciencia Abi del Consorcio BUCLE, encuentro que se celebra hasta este viernes en el Campus Viriato de la Universidad de Salamanca, busca impulsar infraestructuras compartidas, intercambiar buenas prácticas y explorar vías de financiación europea.

El encuentro congrega a directores de bibliotecas, responsables de ciencia abierta, gestores de repositorios institucionales y sistemas CRIS, y especialistas en servicios de apoyo a la investigación de las diferentes instituciones participantes.

A lo largo de las diferentes sesiones el foro abordará los principales retos de la ciencia abierta, el acceso equitativo al conocimiento y las posibilidades de financiación europea para desarrollar infraestructuras y servicios compartidos.

Tras la inauguración oficial por parte de las autoridades académicas y autonómicas, intervendrá Fernando Martín Rodríguez, director-gerente del Consorcio BUCLE, con la Ciencia Abierta en BUCLE. A continuación, Pilar Rico Castro, coordinadora de la Unidad de Ciencia Abierta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), presentará la plataforma Open Research Europe en el marco de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta.

El programa incluye presentaciones de los modelos y servicios de las universidades participantes, así como sesiones de buenas prácticas con entidades como el Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), el ecosistema portugués de ciencia abierta, la red REBIUN y Mondragon Unibertsitatea, y el Consorcio Interuniversitario del Sistema Universitario Galego (CISUG).

Las jornadas se completan con el análisis de una encuesta diagnóstica y grupos de trabajo sobre repositorios, portales científicos y sistemas CRIS, servicios de apoyo a la investigación, evaluación científica y gestión de datos.

En total, participan 14 universidades entre españolas (Universidad de Burgos, Universidad de León, Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, Universidad de Oviedo y Universidad de Cantabria) y portuguesas (Universidade do Porto, Universidade do Minho, Instituto Politécnico de Bragança, Universidade da Beira Interior y Universidade de Coimbra).

Las actuaciones del Consorcio BUCLE en materia de ciencia abierta cuentan con financiación de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, y cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).