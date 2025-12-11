Zamora contará con una nueva estación de autobuses tras una inversión de siete millones

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firman el protocolo. - EUROPA PRESS

ZAMORA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva estación de autobuses de Zamora supondrá una inversión de siete millones de euros con los que se transformará la actual para convertirla en un edificio "moderno, accesible y adaptado a las necesidades de los viajeros".

Así lo han anunciado esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que han firmado un Protocolo General de Actuación para impulsar la construcción de una nueva infraestructura.

La actuación prevista, ha detallado Mañueco, "no se limita a una reforma parcial, sino que contempla la construcción de una estación completamente nueva sobre la superficie actual". Fernández Mañueco ha indicado que el diseño planteado transformará los espacios existentes mediante un edificio de una sola planta, plenamente accesible y sin barreras. Incluirá una imagen arquitectónica renovada, un aparcamiento y una zona comercial en la parte superior, así como accesos directos entre las áreas de espera y las dársenas para facilitar desplazamientos más cómodos y seguros.

Además, el proyecto incorpora climatización en la terminal y en el pasillo de embarque, una zona exterior cubierta de espera y medidas de eficiencia energética en fachada, carpinterías y cubierta, además de un sistema centralizado de control que regulará accesos y flujos de viajeros.

"La nueva estación dará servicio a los más de 570.000 viajeros que cada año utilizan este punto de transporte, un servicio que se ve reforzado por la tarjeta Buscyl, que permite a los empadronados en Castilla y León viajar de forma gratuita. En Zamora, 43.000 ciudadanos disponen ya de esta tarjeta y han realizado más de 30.000 desplazamientos sin coste", ha puntualizado el presidente de la Junta.

"De esta manera, Zamora se incorpora plenamente a la estrategia de modernización de estaciones de autobuses impulsada por la Junta de Castilla y León", ha celebrado Fernández Mañueco. Entre estas infraestructuras ya culminadas figuran las de Ávila, Palencia, Salamanca, León, Soria, Ponferrada, Ciudad Rodrigo, Almazán o Benavente, junto a las obras en marcha en Valladolid y en la localidad soriana de El Burgo de Osma.

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha puesto en valor el "impulso" que la obra generará en la zona de influencia de la estación de autobuses. Actualmente, la infraestructura cuenta con locales vacíos y varios negocios cerrados, una actuación que se espera revertir a partir del año que viene.