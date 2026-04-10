Zamora volverá a ser "la capital de la vestimenta tradicional" entre el 27 de abril y el 10 de mayo

Participantes en la presentación del VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital zamorana volverá a ser "la capital de la vestimenta tradicional" entre el 27 de abril y el 10 de mayo, tal y como ha anunciado la organización del VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional promovido por La Morana, con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y la Fundación Científica de la Caja Rural de Zamora, junto a otras instituciones y entidades culturales.

El evento de este año se celebrará bajo el nombre de Collectio Indufest, y lo hará con un programa de exposiciones, espectáculos, actividades didácticas y un foro de artesanos.

La presentación este viernes ha contado con la presencia del vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas; la representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos; y el presidente de la Agrupación Belenista La Morana, Francisco Iglesias Escudero.

El Teatro Ramos Carrión, el Museo Etnográfico y la Plaza de Viriato serán el marco donde especialistas y visitantes podrán acudir a exposiciones de fotografía y conjuntos de indumentaria y joyería popular, disfrutar de espectáculos, asistir a visitas guiadas, didácticas y pasarelas y admirar e, incluso, adquirir piezas en el Foro de Artesanos. Macedonia del Norte y Croacia son los países invitados a esta sexta edición de un festival ya consolidado dentro del calendario de actividades de la provincia.

Además, se mostrarán colecciones y propuestas llegadas desde Murcia, Salamanca, Huelva, León, Toledo, A Coruña, Soria, Granada, Navarra y Zamora, en una sexta edición que pretende incidir en la importancia del coleccionismo, tanto público como privado, en la preservación y difusión del patrimonio material e inmaterial relacionado con el vestir popular para dialogar con su actual proyección social y su dimensión en la industria de la moda y artesanía contemporáneas.

En ese sentido, Víctor López de la Parte ha mostrado el orgullo que supone para la Diputación la promoción de un festival que es un "auténtico referente para los festivales de este tipo en la Península Ibérica". Cabezas ha destacado que el poder comparar en un mismo espacio la riqueza no sólo de la indumentaria tradicional de diferentes lugares de España, sino también de otros países, demuestra lo que hay en común, mientras que Huertos ha animado a los visitantes a disfrutar de "un museo al aire libre".

Finalmente, Francisco Iglesias ha hecho hincapié en ese "afán del ser humano por guardar", en este caso, la indumentaria y los ornamentos, que "permite disfrutar hoy tanto de colecciones particulares como públicas", en un "sitio perfecto, como Zamora, para realizar este encuentro que ya es un indispensable en el calendario de todo lo relacionado con la tradición y con la etnografía".