La Zarza (Valladolid) celebra del 13 al 15 las Jornadas del Nícalo con degustaciones, música, artesanía y deporte

Presentación de las Jonradas del Nícalo de La Zarza. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisolenta de La Zarza volverá a rendir homenaje a uno de sus mayores tesoros naturales y del 13 al 15 de noviembre, acogerá la cuarta edición de las jornadas del Nícalo a lo que se suma la suma la música a través del 'NicaloFest', una feria de artesanía y una ruta micológica por los pinares, entre otras actividades.

Bajo el lema 'Cuando la tierra marca el tiempo', estas jornadas recuperan el espíritu de las antiguas jornadas de exaltación al nícalo celebradas décadas atrás y tras su exitoso regreso, las jornadas afrontan esta nueva edición.

En esta ocasión, las jornadas amplían su propuesta con una apuesta por los sonidos tradicionales y la cultura local a través del Nícalo Fest, por lo que ofrecerá una oferta diversa de gastronomía, música, naturaleza, deporte y artesanía.

El arranque del programa tendrá lugar el viernes, 13 de noviembre, a partir de las 19 horas con la apertura de los certámenes micológicos tradicionales, 'Premio a la mejor tapa de nícalo', 'Premio al nícalo más grande' y 'Premio a la cesta con más variedad de hongos', además de que se presentará la actividad popular 'El nícalo escondido' y se entregará elpremios del IV Concurso Fotográfico. La jornada inaugural concluirá a las 20:15 horas con una tradicional chocolatada popular para todos los asistentes.

El sábado a las 10 horas tendrá lugar la Ruta micológica guiada por los pinares zarceños a cargo de la experta Judith Fourquet, asimimo se ha programdado una Charla micológica en el Pabellón Municipal y un Pasacalles a cargo del grupo de dulzaina 'Del olivar a la parra'.

A las 14:00 horas tendrá luhar una Comida popular además de que por la tarde se ha programado una visita guiada al Museo Etnográfico Santa Eufemia y tendrá lugar la inauguración de de la Feria de Artesanía en el Pabellón Municipal.

Por la noche tendrá lugar el 'Nícalo Fest' con los grupos Masamadre, El Naán, Dulzaro y Delameseta mientras que el domingo se ha programado la IV Carrera y Marcha del Nícalo, el 'Duelo de fogones' entre La Zarza y Olmedo y un Show Cooking en directo ofrecido por 'Catering Andurina' que cerrará las jornadas.