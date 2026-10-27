El Zorrilla de Valladolid acoge del 1 al 3 de noviembre a 'Don Juan Tenorio' una tradición a cargo de 'Amigos del Teatro

Cartel de la representación de Don Juan Tenorio en el teatro Zorrilla. - AMIGOS DEL TEATRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla de Valladolid volverá a cumplir con una de sus tradiciones más arraigadas en torno a la festividad de Todos los Santos con la representación de 'Don Juan Tenorio', a cargo de la compañía vallisoletana 'Amigos del Teatro' los días 1, 2 y 3 de noviembre.

'Amigos del teatro' presentará una versión renovada de este clásico, bajo la dirección de Álvaro Téllez y con una propuesta escénica diseñada específicamente para sus instalaciones.

La producción aprovecha los recursos técnicos del Teatro Zorrilla para agilizar los cambios de escena y crear diferentes ambientes que acompañan el desarrollo de la historia, pero sin perder la esencia del texto original de José Zorrilla, como han explicado desde la asociación.

La representación de 'Don Juan Tenorio' forma parte de la programación del Teatro Zorrilla en torno a Todos los Santos desde hace más de quince años y refleja la estrecha vinculación de Valladolid con la obra de uno de sus dramaturgos más universales.

'Amigos del Teatro' de Valladolid cuenta con una larga trayectoria en la representación de esta obra, que ha llevado a diferentes espacios y formatos a lo largo de las últimas décadas, desde lecturas dramatizadas hasta funciones al aire libre. LA HISTORIA DE DON JUAN.

'Don Juan Tenorio', estrenada en 1844, narra la historia de un seductor que vive entre apuestas, conquistas amorosas y duelos. Su rivalidad con Don Luis Mejía desencadena una serie de acontecimientos que cambian su destino, marcado por el amor de doña Inés y la posibilidad de redención.