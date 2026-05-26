El 35% de los inmigrantes que llegaron a Andorra en 2025 son españoles

Personas paseando por la avenida Meritxell este martes. - MERITXELL PRAT (EUROPA PRESS)

El año pasado se fueron el país casi 3.000 personas, un 6,7% más que en 2024

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 26 (EUROPA PRESS).

El 35% de las 4.727 personas provenientes de otros países que se establecieron en Andorra durante el año 2025 son de nacionalidad española.

Los datos los ha hecho públicos este martes el departamento de Estadística del Gobierno del Principado en un comunicado, que señala que la cifra de llegada de inmigrantes es un 3% superior a la registrada en 2024.

En cambio, el año pasado se fueron del país 2.898 personas, un 6,7% más que en 2024, lo que implica que el saldo migratorio sea positivo en 1.829 personas, un 2,4% inferior al registrado un año antes.

Por nacionalidades de llegada, mientras los españoles lideran el ranking, el grupo otras nacionalidades (que incluye todas excepto españoles, franceses y portugueses) suma el 46,6% del total.

En el caso de los españoles, el año pasado se registró la llegada de 1.642, lo que representa un 9,3% más que en 2024, aunque los grupos que más crecen son los portugueses (+39,7%) y franceses (+33,1%).

En cambio, la llegada de personas de otras nacionalidades bajó un 6,9% en comparación al año anterior, pasando de 2.364 a 2.202, y también disminuye la recepción de población andorrana, con una caída del 7,5% (de 226 a 209).

Finalmente, por características demográficas, los que más han migrado de Andorra hacia otros países son hombres, españoles o de otras nacionalidades, y con una edad comprendida entre los 20 y 39 años.