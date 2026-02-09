El 75% de las compras de vivienda en Andorra en 2025 las hicieron residentes en el país

Archivo - Viviendas en la parroquia de la Massana (Andorra). - GOBIERNO DE ANDORRA - Archivo

Las transacciones llevadas a cabo por extranjeros se duplicaron

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El 75,1% de las compras de vivienda que se hicieron en 2025 en Andorra las llevaron a cabo personas residentes en el país, según los datos publicados este lunes por el departamento de Estadística.

En lo que respecta a compras realizadas por personas jurídicas, el 70% son de sociedades constituidas íntegramente por residentes, mientras que solo un 19,4% corresponden a empresas con participación residente inferior al 50%.

Ante estas cifras, el Gobierno ha emitido un comunicado en el que destaca que los datos confirman que la participación extranjera en el mercado "continúa siendo minoritaria" en términos estructurales y que el perfil del comprador es, mayoritariamente, residente en el Principado.

Aun así, los datos de Estadística muestran que 2025 ha sido un año "de actividad especialmente intensa", con un aumento del 35,3% en el número de transacciones inmobiliarias totales, llegando a 2.175, y un incremento del 37,3% del número total de inmuebles transmitidos (6.356).

Igualmente, en 2025 se doblaron el número de compras efectuadas por personas no residentes (+100,3%), pasando de 525 en 2024 a 1.052 al año siguiente, pero bajo el punto de vista del Gobierno, el incremento notable del porcentaje "no responde a un cambio real" en la dinámica del mercado.

El ejecutivo considera que la situación es consecuencia directa del período excepcional vivido entre el tercer trimestre de 2023 y el primero de 2024, período durante el cual estuvo vigente la suspensión transitoria de la inversión extranjera en inmuebles, establecida por la Ley 16/2023, del 7 de septiembre, que impedía a personas no residentes adquirir bienes inmuebles en el Principado.

Dicha moratoria se mantuvo activa hasta la entrada en vigor de la Ley 3/2024, del 1 de febrero, que instauró el impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria, lo que generó una "distorsión temporal" del mercado, provocando una reducción artificial de las operaciones de no residentes.

VALORACIÓN GUBERNAMENTAL

Esta situación es la que explica, a consideración del Gobierno, el "fuerte" incremento posterior, una vez levantada la moratoria y restablecida la actividad bajo el nuevo marco fiscal, que se manifiesta con un aumento significativo en valores porcentuales durante 2025.

Así, señala que el elevado incremento porcentual de las adquisiciones por parte de no residentes deben interpretarse como un "fenómeno conyuntural y no como una tendencia sostenida ni como un cambio estructural" en el comportamiento del mercado.

El Gobierno asegura que los movimientos "puntuales" de los no residentes continúan siendo limitados en proporción y están vinculados al marco regulador recientemente modificado que grava las inversiones extranjeras inmobiliarias.

A la vez, el ejecutivo asegura que continuará monitorizando atentamente la evolución del mercado inmobiliario, así como los efectos derivados del nuevo impuesto sobre la inversión extranjera, para garantizar un "desarrollo equilibrado" del sector y preservar el acceso a la vivienda para la población residente.