AndBank crea un fondo para invertir en deportes y entretenimiento en vivo a través de Actyus

Invertirá en entre 20 y 25 compañías en crecimiento

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

Actyus, la gestora de inversiones alternativas de Andbank, ha creado NIAN Sports I FCR, un nuevo fondo regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para invertir en empresas de deportes, tecnología deportiva y entretenimiento en vivo, informa en un comunicado este martes.

Con un tamaño previsto de 40 millones de euros, el fondo invertirá en entre 20 y 25 compañías en crecimiento mediante deuda participativa y capital, con un ticket medio de entre 1,5 y 2 millones de euros, a fin de ofrecer a sus inversores una tasa interna de retorno (TIR) neta superior al 15% en un horizonte de inversión de 8 años.

Además, contará con el asesoramiento del emprendedor, inversor y fundador y ceo de Noves Idees Francesc Destrée, también cofundador y consejero en Clayton, empresa especializada en deporte, y en CityCerpa, empresa tecnológica.

Le acompañará el emprendedor e inversor Jimmy M. von Korff, que fundó y preside Immfly, empresa tecnológica especializada en conectividad a bordo, y que es consejero en Quiver Tree Mitjana y Kookerboom, compañías de entretenimiento, así como en CJP Group, holding de capital riesgo.

La estrategia del fondo combina deuda privada y private equity, priorizando la inversión directa en capital con el objetivo de adquirir participaciones "significativas" en empresas del sector para dar apoya a su conocimiento, aparte de invertir en deuda o coinversiones.

UN SECTOR "DINÁMICO Y RENTABLE"

Para la gestora, la creciente demanda de entretenimiento en vivo, el aumento del valor de los derechos audiovisuales deportivos y el crecimiento de los patrocinios convierte al sector deportivo en "uno de los más dinámicos y rentables para la inversión alternativa".

Asimismo, apunta que se trata de una industria "con baja estacionalidad y un fuerte atrativo emocional, lo que la hace resiliente a los ciclos económicos y con fuentes de ingresos diversificadas".