Andbank España incorpora a cinco profesionales en Badajoz, Logroño, Sevilla, Valencia y Tarragona

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ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

Andbank España ha anunciado que ha reforzado su red de banca privada con la incorporación de cinco profesionales que darán servicio en Badajoz, Logroño, Sevilla, Valencia y Tarragona, en un comunicado este miércoles.

El banco ha explicado que estas incorporaciones le permiten continuar avanzando en su estrategia de crecimiento, basada en la incorporación de talento senior y en el refuerzo de su presencia territorial.

En concreto, ha incorporado a Juan Alfredo Pinna como responsable del nuevo centro de banca privada en Badajoz que prevé abrir en las próximas semanas, y a Miguel Anguiano en el centro de Logroño.

Por su parte, José Manuel Martín se ha unido como banquero privado en Sevilla; Carlos Vicente, en Valencia, y Ferran Tarragó, en Tarragona.

La entidad ha explicado que los cinco profesionales cuentan "con una amplia trayectoria en el sector financiero" y que le permiten consolidar su crecimiento en diferentes plazas estratégicas.