Archivo - Vista de la fachada de la sede de Andbank - ANDBANK - Archivo

La Fundación AndUp lanza una convocatoria que estará abierta hasta el 10 de diciembre

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

La Fundación AndUp, impulsada por Andbank junto con Andorra Telecom y otros patronos del mundo emprendedor, presenta el AndUp Investors Day 2027, un programa destinado a conectar startups con inversores profesionales.

La convocatoria, abierta hasta el 10 de diciembre, permitirá seleccionar 10 startups con tracción comercial demostrada, potencial de crecimiento e interés en captar inversión privada, que tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante una selección de inversores con experiencia en la financiación y desarrollo de empresas innovadoras, informa la entidad este miércoles en un comunicado.

Con este programa, AndUp da un paso adelante y apuesta por un evento que quiere reforzar las conexiones entre el ecosistema emprendedor y el sector inversor, facilitando que empresas de base tecnológica con potencial puedan acceder a capital, conocimiento especializado y relaciones estratégicas para afrontar nuevas etapas de crecimiento.

PITCH DAY

Después de una primera fase de evaluación, las startups preseleccionadas participarán en un Pitch Day el 19 de enero de 2027, durante el que presentarán sus proyectos ante un comité integrado por profesionales de Andbank y expertos del ámbito empresarial, emprendedor e inversor.

De esta jornada saldrán las 10 startups seleccionadas, que participarán en el AndUp Investors Day, previsto para el 16 de enero de 2027, a las 16 horas, en la sala de conferencias de Andbank, donde los negocios emergentes presentarán sus oportunidades de inversión ante los inversores profesionales de la red AndUp.

Además de las conexiones, las startups seleccionadas podrán acceder a mentorías especializadas y a acompañamiento estratégico por parte de profesionales con experiencia empresarial e inversora, así como ampliar su red de contactos dentro de la red AndUp.

El programa también prevé oportunidades de visibilidad internacional, como la posibilidad de dar a conocer sus proyectos durante el 4YFN 2027.