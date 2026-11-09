Andbank, mejor entidad de banca privada de Andorra según The Banker y PWM

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ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

Andbank ha sido reconocida como la mejor entidad de banca privada de Andorra en los Global Private Banking Awards 2026, organizados por The Banker y Professional Wealth Managers (PWM), del grupo Financial Times.

Los galardones reconocen "la excelencia de las entidades de banca privada" de todo el mundo a partir de la evaluación de sus resultados cuantitativos y cualitativos, informa el banco en un comunicado este lunes.

Entre los aspectos analizados están el crecimiento y los resultados de las entidades, los principales hitos y transformaciones del último ejercicio y la evolución del modelo de negocio e inversión.

Así, el galardón "reconoce el fuerte crecimiento" del grupo en el último año, que cerró con un volumen de negocio de 66.150 millones de euros, un 26,3% interanual más.

El premio se suma a los de banca privada con mayor crecimiento y entidad con la mejor red de agentes financieros en los Premios Banc Privada 2026 de Citywire.