Andorra adjudica a Chalair la nueva concesión de rutas aéreas y volará a Madrid, Palma y París

Davide Forné durante la presentación de la nueva concesión de rutas aéreas - SFGA / JAVILADOT

La compañía también prevé rutas estacionales a Niza, Lyon y Nantes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 1 (EUROPA PRESS).

El Gobierno de Andorra ha adjudicado a la compañía francesa Chalair Aviation la nueva concesión de las rutas aéreas desde el aeropuerto de Andorra - La Seu d'Urgell que conectarán con Madrid, Palma y París.

Según ha detallado el secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné, la adjudicación marca "un punto de inflexión" para el aeropuerto pirenaico que servirá para que el Principado dé un paso adelante en su conectividad internacional, informa este jueves el Gobierno en un comunicado.

Una de las novedades más destacadas de la nueva concesión, además de añadir un vuelo regular hasta París-Orly, es que Chalair tendrá, por primera vez, una aeronave basada de forma permanente en el aeropuerto de La Seu.

La disponibilidad de una aeronave debe reforzar la "fiabilidad operativa del servicio", permitirá ampliar progresivamente la red de destinos y consolidará el aeropuerto como una infraestructura estratégica al servicio del desarrollo económico, turístico y territorial del país.

La nueva operativa empezará en enero de 2027 con dos frecuencias semanales durante todo el año con Madrid, Palma y París-Orly, y además, durante el verano de 2027 la compañía incorporará rutas con Niza y Lyon, mientras que en la temporada de invierno 2027-2028 se estrenará el vuelo con Nantes.

En paralelo, las rutas de Madrid y Palma incrementarán progresivamente las frecuencias hasta llegar a tres vuelos semanales y la propuesta también incluye la posibilidad de utilizar aeronaves de mayor capacidad durante períodos de alta demanda.

Las tarifas de entrada previstas son de 55 euros por trayecto para la ruta con Palma, 67 euros para Madrid y 79 euros para París-Orly, incluyendo equipaje de mano de hasta 10 kilos.

BALANCE DEL AEROPUERTO

Desde la apertura de la primera ruta comercial en 2021, el aeropuerto de Andorra - La Seu ha transportado a más de 52.000 pasajeros y solo este 2026, hasta el 13 de septiembre, se ha registrado un 14% más de pasajeros que en el mismo período de 2025.

En cuanto a las rutas actuales, se mantienen niveles de ocupación "significativos", con una media de 55,8% en el caso de Madrid y del 50% para Palma, que pueden ser superiores en algunos períodos concretos.

Chalair, la compañía adjudicataria, es una aerolínea regional francesa con cuarenta años de experiencia, una flota de diez aeronaves y una amplia trayectoria en la operación de líneas regulares.