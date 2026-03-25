Andorra destina 500.000 euros a una nueva edición del programa de digitalización de empresas

El ministro Marc Rossell durante la rueda de prensa - SFGA / CESTEVE

Los interesados podrán empezar a solicitar las subvenciones el próximo 8 de abril

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha anunciado este miércoles la apertura de una nueva edición del programa de digitalización de empresas que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros, el mismo que en 2025.

Según el ministro de Función Pública y Transformación Digital, Marc Rossell, el programa ha resultado "clave" para avanzar en la madurez digital del sector privado y conseguir llegar a los objetivos de digitalización del Principado, informa el Gobierno en un comunicado.

El programa tiene como objetivo ayudar a las empresas andorranas a adoptar tecnologías digitales y avanzar hacia un negocio más innovador y eficiente, proporcionando apoyo económico y herramientas para su transformación digital.

La línea de ayudas de este año mantiene la filosofía del anterior y también se han aplicado algunos ajustes para garantizar una mejor experiencia con la simplificación del programa, se ha actualizado el catálogo para impulsar una digitalización más avanzada y se ha orientado el programa hacia soluciones de mayor valor estratégico.

Por un lado y dedicado a empresas de restauración, se ha incorporado una línea de ayudas para impulsar un programa de gestión, para poder impulsar una plataforma de reserva en línea y para poder tener la carta y los menús digitales.

Igualmente, el programa de este año también incorpora mejoras para las soluciones transversales para que las empresas puedan impulsar y tener almacenamiento y servicios en la nube y puedan impulsar la gestión electrónica de pagos.

Rossell ha explicado que el próximo 1 de abril se prevé la publicación del decreto de programa en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) y la apertura del plazo para pedir subvenciones está prevista para el 8 de abril.