Andorra y Eslovaquia refuerzan relaciones con una reunión entre Espot y Pellegrini

Espot y Pellegrini durante su encuentro. - GOBIERNO DE ESLOVAQUIA

Los responsables políticos han tratado las negociaciones para firmar un CDI

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, se ha reunido este viernes con el presidente de la República Eslovaca, Peter Pellegrini, para reforzar relaciones institucionales, la cooperación bilateral e impulsar vías de colaboración en ámbitos de interés común.

El encuentro se ha producido durante la visita oficial de Espot a Eslovaquia coincidiendo con la celebración del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, informa el Gobierno en un comunicado.

Espot y Pellegrini han tratado la evolución de las negociaciones del convenio para evitar la doble imposición (CDI) y han destacado las posibilidades de cooperación económica que dicho instrumento facilitará entre los dos países.

Durante la reunión, el presidente eslovaco se ha interesado por el proceso de aproximación de Andorra a la UE y también se han tratado temas de la actualidad política, económica y social de ambos Estados, además de compartir las posiciones de los dos gobiernos ante los retos globales.

'ANDORRA EN EUROPA Y EL MUNDO'

Espot ha aprovechado su estancia en Bratislava para pronunciar una conferencia en la facultad de filosofía y letras de la Universidad Comenius titulada 'Andorra en Europa y el mundo: retos y oportunidades' que ha servido para exponer la realidad institucional, económica e internacional del Principado.

Durante su intervención, ha puesto en relieve el crecimiento registrado en los últimos años y la voluntad del ejecutivo de reforzar un modelo de crecimiento "más equilibrado y menos dependiente" del sector servicios.

En cuanto a la relación con la UE, el jefe de Gobierno ha destacado que el acuerdo promoverá la participación de Andorra en el mercado europeo y reforzará la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo.