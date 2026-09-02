Andorra impulsa la construcción de 30 pisos más para el parque público de alquiler

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de UE y Acción Exterior, con el presidente del Consejo para la Cooperación de Polonia con Ucrania, Pawel Kowal, en Varsovia (Polonia) - GOVERN

El Gobierno abre el concurso para seleccionar al arquitecto que redacte el proyecto

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha dado un nuevo paso este miércoles para impulsar la construcción de un nuevo edificio con 30 pisos destinado al parque público de alquiler.

Según ha informado el ejecutivo en un comunicado, el proyecto se desarrollará en una parcela de 2.394 metros cuadrados cedida por el comú (ayuntamiento) de la Massana en julio de 2025 y se sumará a las 70 viviendas de precio asequible que ya existen actualmente en la parroquia (municipio).

Concretamente, el consejo de ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Territorio y Urbanismo, Raul Ferré, la licitación del concurso nacional para seleccionar a un profesional de la arquitectura para la redacción del proyecto y la dirección de obra.

Las propuestas deberán presentarse en un plazo de 20 semanas y el Gobierno prevé que sea un proyecto "integrador con el entorno", e incluirá la construcción, dentro de la misma parcela, de un núcleo vertical de comunicación para uso público, con un ascensor y una pasarela para conectar la zona de los nuevos pisos con la parte superior de la Aldosa de la Massana.

Desde el Gobierno, se insiste en que la voluntad es continuar ampliando la oferta de vivienda de alquiler regulado hasta situarla cerca de los 650 pisos en un plazo de entre uno y dos años, y que actualmente ya se acercan a los 500.

Además, el ministro portavoz, Guillem Casal, ha recordado que en los últimos tres años se han invertido más de 143 millones de euros para conseguir el parque público de vivienda, lo que equivale, aproximadamente, a un 20% del presupuesto anual del Gobierno y a 1.600 euros por habitante.

Casal ha señalado que se trata de una cifra "más que considerable" y ha añadido que hasta ahora entre 600 y 650 personas se han podido beneficiar de las viviendas de alquiler asequible de titularidad pública.