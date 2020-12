Andorra invierte cerca de un millón de euros en tests rápidos de antígenos de Covid-19

Salud reparte pruebas para facilitar autocribados durante las fiestas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Andorra ha invertido casi 900.000 euros en tests rápidos de antígenos, que son "el presente y el futuro" de la gestión de la pandemia, según ha expresado el ministro de Salud, Joan Martínez Benazet, en rueda de prensa este lunes.

Por el momento se han recibido 100.000 pruebas, que se están repartiendo gratuitamente a toda la población residente mayor de seis años para que se autocribe antes de asistir a una reunión o fiesta familiar durante estas fiestas de Navidad.

Según Martínez Benazet, en los próximos días se recibirá una segunda remesa y será posible facilitar un segundo test a toda la población de cara a fin de año.

Con estas pruebas se quiere reducir el riesgo de contagio durante las celebraciones navideñas, aunque no eximen de mantener las demás medidas de prevención: reuniones de un máximo de 10 personas (contando menores), el uso de mascarilla mientras no se come o bebe, mantener distancias, ventilación frecuente de las estancias, e higiene de manos y distancia social, entre otras.

Andorra es "el primer país" que realiza una estrategia basada en los tests rápidos de antígenos durante estas fiestas, lo que ha sido loado por parte del científico norteamericano William A. Haseltine en un artículo publicado en la revista 'Forbes', ha manifestado el titular de Salud.

A LA ESPERA DE LAS VACUNAS

Mientras, Andorra está a la espera de las vacunas, y se espera recibir en las próximas semanas dosis para cubrir entre un 15% y un 20% de la población durante el mes de enero, ha detallado Benazet.

El ministro de Salud ha asegurado que el compromiso con Covax --iniciativa que promueve el acceso a la vacunación-- es para recibir dosis para vacunar al 50% de la población, y que se espera que leguen a finales de primavera o principios de verano.

De esta manera, en verano se habrán vacunado todos los que se quieran vacunar, según ha afirmado Martínez Benazet, y se habrá conseguido un grado elevado de inmunidad, con lo que para el siguiente invierno la situación será de "gran normalidad".

MOVILIDAD ENTRE ANDORRA Y CATALUNYA

Este lunes se ha recuperado la movilidad entre Andorra y la comarca catalana del Alt Urgell (Lleida), un hecho que se ha recibido con "ilusión" a ambos lados de la frontera, ha manifestado el ministro de Salud.

Martínez Benazet ha explicado que ha podido hablar al respecto con el alcalde de la Seu de Urgell, Jordi Fàbrega, y que han constatado que ha habido movimiento tanto en un sentido como en el otro, aunque sin "mucha afluencia".

Con respecto a permitir la movilidad más allá de la comarca del Alt Urgell y que Andorra pudiera recibir turistas catalanes, el Gobierno del Principado está a la espera de una "aclaración formal" por parte de las autoridades catalanas.