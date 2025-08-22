Andorra organizará un encuentro de creadores de contenidos digitales en catalán

El Gobierno destina 32.544,32 euros a promover contenidos en la lengua oficial

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

Andorra organizará un encuentro de creadores de contenidos digitales (blogueros, youtubers, streamers, podcasters y otros perfiles digitales) tanto de Andorra como de otros territorios de habla catalana para generar sinergías y proyectos colaborativos en la lengua oficial del país.

Se trata de la acción principal de una campaña que impulsa el Gobierno para fomentar la creación de contenidos en la lengua oficial, el catalán, en el entorno digital y que, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado este viernes, se ha adjudicado a la empresa Duett Studio SL por un importe de 32.544,32 euros.

La campaña pretende normalizar el uso de la lengua propia en los nuevos medios y formatos digitales, mostrando a los creadores potenciales que existe una comunidad digital dinámica de habla catalana y que expresarse en dicha lengua puede aportar valor añadido de "autenticidad, credibilidad y capacidad de conectar con los seguidores".

Además, el Gobierno afirma que los creadores de contenidos que participen en el encuentro podrán inspirarse y reafirmar el convencimiento que el uso del catalán tiene una franja de mercado.

Gracias al contacto y el intercambio entre diferentes creadores se favorecerá la noción de que el catalán es una lengua "tan válida como las hegemónicas" para el entretenimiento y el conocimiento, expone la nota de prensa.

CUATRO SEMANAS

La campaña tendrá una duración de cuatro semanas y, además del encuentro de creadores de contenidos, --aún sin fecha prevista-- también habrá acciones de dinamización y difusión complementarias, previas y simultáneas al encuentro, para promocionarlo.

El Gobierno defiende que la acción se alinea con lo que estipula la Ley de la lengua propia y oficial, que establece que las administraciones públicas deben adoptar las medidas adecuadas para "favorecer, impulsar y fomentar" el uso de la lengua oficial en las redes sociales.

También corresponde a las administraciones coordinarse para establecer y aplicar mecanismos de planificación lingüística que incluyan campañas y otras actuaciones específicas para favorecer el uso del catalán en los ámbitos en que es insuficiente.