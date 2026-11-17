Domènech, Marsol y Trapero durante la presentación de la alianza con el BSC. - SFGA / CESTEVE

La alianza ofrecerá formación especializada, mentoría y nuevos espacios de innovación

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 17 (EUROPA PRESS)

El convenio de colaboración entre Andorra, a través de Andorra Recerca + Innovació (AR+I), y el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ya está en marcha.

Este martes la gerente de AR+I, Marta Domènech, la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda y vicepresidenta de AR+I, Conxita Marsol, y la coordinadora del área de investigación de AR+I, Laura Trapero, han presentado las principales iniciativas que contempla el programa 'Andorra Deep Tech', informa la entidad en un comunicado.

Domènech ha detallado que el proyecto tiene como objetivo acercar la supercomputación, la inteligencia artificial (IA), el análisis avanzado de datos y otras tecnologías emergentes al tejido empresarial del país.

Marsol, por su parte, ha destacado que la iniciativa representa una "apuesta estratégica" para seguir avanzando hacia una economía más competitiva, diversificada y basada en el conocimiento, y ha remarcado la importancia de facilitar que las empresas del país puedan acceder a herramientas y conocimientos que hasta hace poco solo estaban al alcance de grandes centros de investigación.

Uno de los principales ejes del programa es la formación y el acompañamiento empresarial, por lo que se impulsarán sesiones formativas abiertas sobre aplicaciones prácticas de la supercomputación en ámbitos como la salud, la agricultura o tecnologías verdes, así como 'masterclass' impartidas por expertos del BSC.

El programa también incluye actuaciones más especializadas dirigidas a empresas con potencial innovador, entre las que destacan servicios de consultoría personalizada para facilitar la adopción de tecnologías emergentes, programas de 'Innovation Journey' con sesiones de trabajo, actividades de demostración en Andorra y Barcelona y programas específicos de innovación.

Un segundo eje de actuación estará centrado en la transferencia de conocimiento con el objetivo de conectar las necesidades y retos de las empresas andorranas con las capacidades científicas y tecnológicas del BSC para generar nuevos proyectos, pilotos y soluciones innovadoras.

TALENTO Y CAPACIDADES DE FUTURO

El tercer bloque del programa se centra en el desarrollo de capacidades 'deep tech', es decir, un ecosistema de empresas emergentes con una base tecnológica y científica sólida que impulsa innovaciones, y en la atracción y la formación de talento altamente especializado.

Esta línea prevé impulsar nuevas oportunidades para que investigadores y profesionales puedan desarrollar conocimientos avanzados vinculados a la ciencia de datos, la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas, reforzando, a la vez, iniciativas ya existentes de AR+I.

Domènech ha destacado que la alianza permite conectar el talento, la investigación y la empresa con uno de los ecosistemas científicos "más avanzados de Europa", a la vez que supone un paso importante para consolidar Andorra como un territorio de innovación y experimentación tecnológica.