Andorra quiere aprobar la despenalización del aborto antes de finalizar la legislatura

Espot junto a Piero Pioppo y Josep-Lluís Serrano Pentinat - CONSELL GENERAL

Espot asegura diálogo con el Vaticano pero que no están a la espera de un sí: Andorra es "soberana"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha asegurado que la voluntad del ejecutivo es que, antes de finalizar la actual legislatura, pueda aprobarse la ley de despenalización del aborto.

Así se ha expresado este martes, dando respuesta a las preguntas de los medios de comunicación una vez finalizado el acto institucional de conmemoración del Día de Meritxell, fiesta nacional del Principado.

El jefe de Gobierno ha recordado que se mantiene un diálogo con el Vaticano sobre dicha cuestión, pero que no se está a la espera de un sí a un determinado texto porque Andorra es "soberana para tomar sus propias decisiones".

Aun así, ha dejado claro que la decisión que se adopte sobre la despenalización, "guste o no a la Santa Sede", no debe cruzar la línea roja que pondría en riesgo el sistema institucional llevando a la abdicación del copríncipe episcopal.

En este sentido, ha señalado que la línea roja sería cualquier reforma que haga posible la práctica del aborto dentro del país y ha defendido que la despenalización no lo permite, pero supone "un paso adelante significativo" para acabar con la criminalización de la mujer.

MISA SOLEMNE

Precisamente, este martes la celebración de la misa solemne en el santuario de Meritxell ha estado presidida por el nuncio apostólico de la Santa Sede para España y Andorra, Piero Pioppo, que no ha hecho referencia explícita a dicha cuestión.

Durante la homilía, Pioppo sí que ha pedido "altura de miras" para afrontar el actual contexto internacional, una obligación que considera que debe ser compartida por las familias, las escuelas y la Iglesia.