Andorra registra el máximo histórico del precio de la vivienda llegando a los 4.373 euros/m2

Un instante de la presentación del informe sobre el mercado inmobiliario. - EUROPA PRESS

La oferta se reduce un 12,7% y las compraventas suben un 65,2%

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

El precio medio de la vivienda en Andorra ha registrado un máximo histórico, llegado a los 4.373 euros por metro cuadrado, según recoge el cuarto informe de análisis del mercado inmobiliario del Principado que el Colegio de Agentes y Gestores Inmobiliarios (AGIA) ha presentado este jueves.

El análisis ha sido elaborado por el catedrático español Luis Alberto Fabra, que ha detallado que el precio medio del metro cuadrado registrado durante el tercer trimestre de 2025 se ha incrementado un 12,9% respecto al mismo período de 2024.

Desde el punto de vista de la oferta, a finales del tercer trimestre, en los portales inmobiliarios había un total de 1.555 viviendas a la venta, un 12,7% menos de las que había disponibles a finales del mes de junio.

Aun así, el estudio constata un "fuerte dinamismo" de la actividad, con 575 transacciones durante el tercer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 65,2% respecto al mismo período de 2024.

Otro dato relevante es que el 40,7% de la oferta de pisos presenta un precio medio de entre 500.000 y 1.000.000 de euros, un 32,3% valen más de 1.000.000 de euros mientras que solo el 7,5% se pueden adquirir por menos de 300.000 euros.

OFERTA DE ALQUILER

En cuanto a la oferta de alquiler, el estudio muestra que se ha reducido "significativamente", situándose en 165 viviendas frente a los 265 que había a finales del primer semestre, con un precio por metro cuadrado ofertado de 25,7 euros/m2/mes.

Finalmente, Fabra también ha señalado que el número de operaciones por cada mil habitantes es de 25, una cifra "muy superior" a las registradas en los países del entorno, lo que según su opinión evidencia el impacto de la inversión extranjera.