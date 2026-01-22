Andorra tendrá una nueva minicentral hidroeléctrica para impulsar la producción nacional de energía

Un instante de la reunión de la Comisión Nacional de la Energía y el Cambio Climático. - GOBIERNO DE ANDORRA

Se ha anunciado durante la reunión de la Comisión Nacional de la Energía y el Cambio Climática

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra sacará a concesión pública "próximamente" la construcción de una nueva minicentral hidroeléctrica para impulsar la producción nacional de energía.

Lo ha anunciado este jueves el secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné, durante la reunión ordinaria de la Comisión Nacional de la Energía y del Cambio Climático, informa el Gobierno en un comunicado.

Se trata de la instalación hidroeléctrica del Serrat (Ordino), una infraestructura prevista en el plan sectorial de infraestructura energéticas y que tiene tres captaciones y una previsión de producción de 7.233 MWh/año, lo que equivale a un abastecimiento de 2.200 hogares y al consumo de casi el 30% de toda la parroquia (municipio) de Ordino.

Igualmente, Forné ha recordado que el Gobierno está a punto de adjudicar el concurso público que permitirá instalar placas solares a 37 edificios públicos, un conjunto de acciones ampliarán la producción nacional permitiendo llegar "hasta el 25%".

Según los datos presentados, actualmente en el país hay 466 instalaciones fotovoltaicas con una potencia instalada de 15,2 MW, que junto con las 5 instalaciones de energía hidráulica permiten tener una capacidad de potencia de 70,20 MW.

OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

Forné ha destacado que dichos datos permiten evidenciar "la gran labor" de acompañamiento que impulsa desde hace años el Gobierno y que permiten avanzar en los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y de acción climática.

En la reunión también se ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar una actuación de la Estrategia Energética Nacional y de Lucha contra el Cambio Climático con la voluntad de adaptar el plan a la evolución de los compromisos internacionales y los retos emergentes.