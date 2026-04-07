La banca andorrana cierra 2025 con un beneficio agregado de 176 millones de euros

Cartel en la sede de Andorran Banking - MERITXELL PRAT - EUROPA PRESS

Mantiene la ratios de solvencia y liquidez por encima de la media de los bancos europeos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

El sector bancario andorrano ha cerrado 2025 con un beneficio agregado de 176 millones de euros, lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior, informa Andorran Banking en un comunicado.

La directora general de Andorran Banking, Esther Puigcercós, destaca que las entidades andorranas presentan "una sólida posición" de capital y unos niveles de liquidez por encima de la media europea, hecho que refuerza la resiliencia del sistema ante entornos económicos cambiantes.

Igualmente, señala que disponer de un sector bancario "robusto y bien capitalizado" es esencial para impulsar la competitividad del país y garantizar un apoyo al crecimiento de la economía andorrana.

El total de recursos de clientes (depósitos, fondos de inversión y mandatos de clientes) gestionados por las entidades bancarias han llegado a los 113.248 millones de euros, un 21% más que en 2024, con un aumento de los depósitos del 6%.

Según Andorran Banking, dicha dinámica pone de manifiesto la capacidad de atracción y retención de capital de la plaza financiera andorrana.

Igualmente, destacan que el modelo de negocio de la banca andorrana se mantiene sólido y diversificado con una combinación equilibrada de banca comercial y privada y presencia internacional, que le permite adaptarse a un entorno financiero cambiante.

Las entidades han conseguido una rentabilidad (ROE) del 9,52%, en línea con la media europea, y el ROA se sitúa en el 0,77%, manteniéndose por encima de la media europea, todo ello en un contexto de progresiva estabilización del tipo de interés.

SOLIDEZ DEL SISTEMA

Los datos confirman la solidez del sistema financiero andorrano: la ratio de solvencia CET1 se sitúa en el 17,16%, ligeramente por encima de la media europea (16,3%); la de liquidez es del 257%, muy superior al mínimo regulador del 100% y a la media europea (163%).

Además, la ratio de financiación estable neta (NSFR), que mide la estabilidad a largo plazo de la financiación de las entidades, se sitúa en el 177%, por encima de la media de los bancos europeos que es del 126% y 8 puntos por encima de la de 2024.

Por otra parte, la ratio de morosidad se reduce hasta un mínimo histórico del 1,5%, gracias a una política prudente de concesión y seguimiento del riesgo de crédito y a la buena evolución de la economía andorrana.

COMPROMISO CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

La inversión crediticia total en el país ha llegado a los 5.561 millones de euros en 2025, con un incremento del 10% respecto a 2024, un volumen de financiación que representa el 140% del PIB.

En dicho contexto, el sector ha canalizado nueva financiación por valor de 1.599 millones de euros, equivalente a cerca del 40% del PIB: se han formalizado 1.064 nuevas hipotecas (+38%), por un importe de 831 millones de euros y se han concedido 768 millones en prestamos a empresas y particulares (+20%).

En paralelo, el volumen de pagos con tarjetas han aumentado hasta los 1.994 millones de euros (+11%), situándose en el 50% del PIB, en línea con una demanda sólida y un elevado nivel de actividad económica.