La Cámara de Comercio andorrana organiza un Galop Tour sobre buenas prácticas en sostenibilidad

Un instante de la sesión del Galop Tour de este martes - CÁMARA DE COMERCIO DE ANDORRA

Han participado un total de 23 personas procedentes de Catalunya y el sur de Francia

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra (CCIS) organiza este martes y miércoles un Galop Tour para compartir experiencias y proyectos vinculados a la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la responsabilidad empresarial.

Según ha informado el organismo en un comunicado, en total participan 23 personas, entre empresarios y técnicos de proyectos, procedentes de distintos territorios de Catalunya y el sur de Francia.

Galop es un proyecto europeo, cofinanciado por la UE a través del programa Interreg Poctefa, de cooperación transfronteriza impulsado por las Cámaras de Comercio de Andorra, Girona, Lleida, Occitania Pirineos Mediterráneo y Pirineos Orientales.

La voluntad principal es acompañar a las empresas en su transición hacia un modelo de negocio más sostenible, innovador y competitivo, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Dentro de dicho proyecto europeo, y por primera vez, se ha planificado un viaje experimental de 'benchmarking' y sensibilización empresarial para conocer de primera mano iniciativas empresariales sostenibles, innovadoras y aplicables sobre el terreno.

Durante las dos jornadas los participantes combinan sesiones de sensibilización, espacios de 'networking' y visitas a diferentes iniciativas de referencia del país, entre los que destacan Grandvalira Resorts, Caldea, el grupo Bomosa y BioBio, Autèntic Abelles, Les Pardines 1819, Naturland y la Reserva de la Biosfera de Ordino.

El encuentro pondrá su punto y final este miércoles con una sesión de conclusiones que pretende reforzar el intercambio de conocimiento entre los participantes y destacar el papel de las empresas en la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles.