La Cámara de Comercio andorrana organiza un Galop Tour sobre buenas prácticas en sostenibilidad

Un instante de la sesión del Galop Tour de este martes
Un instante de la sesión del Galop Tour de este martes - CÁMARA DE COMERCIO DE ANDORRA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 2 junio 2026 16:23
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Han participado un total de 23 personas procedentes de Catalunya y el sur de Francia

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra (CCIS) organiza este martes y miércoles un Galop Tour para compartir experiencias y proyectos vinculados a la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la responsabilidad empresarial.

Según ha informado el organismo en un comunicado, en total participan 23 personas, entre empresarios y técnicos de proyectos, procedentes de distintos territorios de Catalunya y el sur de Francia.

Galop es un proyecto europeo, cofinanciado por la UE a través del programa Interreg Poctefa, de cooperación transfronteriza impulsado por las Cámaras de Comercio de Andorra, Girona, Lleida, Occitania Pirineos Mediterráneo y Pirineos Orientales.

La voluntad principal es acompañar a las empresas en su transición hacia un modelo de negocio más sostenible, innovador y competitivo, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Dentro de dicho proyecto europeo, y por primera vez, se ha planificado un viaje experimental de 'benchmarking' y sensibilización empresarial para conocer de primera mano iniciativas empresariales sostenibles, innovadoras y aplicables sobre el terreno.

Durante las dos jornadas los participantes combinan sesiones de sensibilización, espacios de 'networking' y visitas a diferentes iniciativas de referencia del país, entre los que destacan Grandvalira Resorts, Caldea, el grupo Bomosa y BioBio, Autèntic Abelles, Les Pardines 1819, Naturland y la Reserva de la Biosfera de Ordino.

El encuentro pondrá su punto y final este miércoles con una sesión de conclusiones que pretende reforzar el intercambio de conocimiento entre los participantes y destacar el papel de las empresas en la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

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