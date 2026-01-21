El Consejo de Europa considera que Andorra no tiene suficientes medidas para la libertad sindical

Una imagen del Consejo de Europa - GOVERN D'ANDORRA

El organismo evalúa la aplicación de la Carta Social Europea

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa considera que Andorra no tiene suficientes medidas para fomentar la libertad sindical.

Así lo recoge el informe que el organismo europeo ha publicado este miércoles, en que evalúa aspectos concretos de la aplicación de la Carta Social Europea en el Principado, ha informado el Gobierno en un comunicado.

El documento presenta 6 conclusiones de no conformidad y una de conformidad, pero según el ejecutivo, algunos de los aspectos valorados negativamente ya se están trabajando o se ha avanzado "significativamente" durante 2025, con posterioridad a la fecha de evaluación.

Uno de los aspectos que se valora como insuficiente, son las medidas para fomentar la libertad sindical, especialmente en sectores con "baja tasa de sindicalización" o en otros de nueva aparición, como la economía digital.

Aun así, el Gobierno recuerda que desde noviembre de 2025 está a trámite parlamentario el proyecto de ley que debe facilitar la creación de comités de empresa en el sector privado.

También se remarca el hecho que persiste un diferencial salarial "elevado" entre mujeres y hombres y que no se han registrado progresos que puedan medirse en su reducción, como exige el artículo 4.3 de la carta.

El ejecutivo apunta que durante el último año, con posterioridad a la fecha de cierre de la evaluación, se ha reforzado el despliegue de la ley de igualdad para facilitar la recogida de datos empíricos de la brecha salarial y del registro de los planes de igualdad.

HORAS EXTRA Y TELETRABAJO

El Comité también pide mejorar la protección de los trabajadores en sectores como el sanitario o social, en aspectos relativos a las horas extraordinarias y las guardias, aunque el Gobierno recuerda que existen convenios colectivos que permiten jornadas más amplias de las fijadas por ley.

El informe también subraya la necesidad de desarrollar la normativa sobre nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo o la economía de plataforma, indicando que existe una falta de cobertura adecuada para autónomos, teletrabajadores y trabajadores domésticos en materia de salud y seguridad.

En cambio, Andorra obtiene una conclusión de conformidad en el ámbito de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombre, tal y como recoge el artículo 20 de la Carta Social Europea.

En este sentido se reconocen los avances del país en el aumento de la participación femenina en el mercado laboral y en las medidas y cuotas para garantizar la presencia equilibrada de mujeres en cargos de decisión, especialmente en el sector público.

El Gobierno ha indicado que recoge dichas observaciones como una hoja de ruta constructiva para seguir avanzando en el despliegue de los derechos laborales y reafirma el compromiso con la protección de los derechos sociales y laborales.