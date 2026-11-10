Correos dedica un sello a los 'Petits Cantors' de Andorra

Sello dedicado a los 'Petits Cantors' de Andorra - CORREOS

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

Correos ha puesto en circulación una nueva emisión de la serie 'Navidad' dedicada a los 'Petits Cantors' de Andorra, informa en un comunicado este martes.

La empresa ha explicado que se trata de una de las agrupaciones corales infantiles más emblemáticas del país y "protagonista de una de las tradiciones más representativas de las celebraciones de Navidad en Andorra.

Ha añadido que con esta emisión, "continúa difundiendo a través de la filatelia algunas de las tradiciones y manifestaciones culturales más representativas de Andorra".