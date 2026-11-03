Creand Wealth Management supera los 2.200 millones en activos bajo gestión en Catalunya

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ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

Creand Wealth Management ha alcanzado los 2.202 millones de euros en activos bajo gestión en Catalunya a cierre de septiembre, un 16,4% más que en diciembre de 2025, informa en un comunicado este martes.

El banco ha explicado que esta evolución se apoya en el desarrollo de sus distintas líneas de negocio y en un modelo de asesoramiento especializado, basado en el conocimiento del cliente y en relaciones de confianza a largo plazo.

Por otro lado, el área especializada en el asesoramiento integral a grandes patrimonios y familias empresarias, Creand Family Office, ha alcanzado los 416 millones de activos bajo gestión en Catalunya, un 26% más que a cierre del año pasado.