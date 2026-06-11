Espot celebra haber sido invitado a la Sagrada Família: "Fue un día para recordar"

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, en la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, en la Seu d'Urgell (Lleida) - EUROPA PRESS

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha afirmado este jueves que se sintió muy afortunado de haber podido asistir a la misa que ofició el Papa León XIV en la Sagrada Família de Barcelona y a la bendición de la torre de Jesús del templo: "Fue un día para recordar".

Durante la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu en la Seu d'Urgell (Lleida), ha destacado que pudo tener una breve y cordial salutación en que le recordó la "particular estructura institucional" de Andorra, en que el obispo de la Seu, Josep-Lluís Serrano, es copríncipe del país pirenaico.

Ha dicho que sería un honor que pudiera visitar Andorra, que siempre que tiene la ocasión se le traslada la invitación, pero que tiene una agenda complicada, y ha destacado el simbolismo de su viaje apostólico a España, en que se pondrá el foco, en las Islas Canarias, en la inmigración, ámbito en que ha señalado la necesidad de tener "solidaridad".