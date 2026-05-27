Espot viaja a Austria y Eslovaquia para reforzar la presencia internacional de Andorra

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot. - SFGA / CESTEVE

El jefe de Gobierno combinará reuniones bilaterales con contactos académicos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, se desplazará a Austria y Eslovaquia este jueves y viernes para intensificar la presencia internacional del Principado, reforzar las relaciones bilaterales con países europeos y consolidar la participación del país en los principales foros multilaterales.

Según ha informado este miércoles el Gobierno en un comunicado, durante el viaje Espot combinará reuniones bilaterales de alto nivel, contactos con organismos internacionales y varias actividades de carácter académico y mediático.

Espot se reunirá este jueves en Bratislava con el primer ministro Robert Fico, para profundizar en las relaciones bilaterales y abordar cuestiones de interés común.

Seguidamente, la jornada continuará en Viena con un encuentro con el Secretariado de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), para tratar las prioridades de Andorra dentro del organismo, especialmente en ámbitos como el internacional, la juventud, la lucha contra el cambio climático y las políticas de género.

Posteriormente, el jefe de Gobierno participará en una reunión de trabajo con representantes del ayuntamiento de Viena, centrada en el intercambio de experiencias en materia de planificación urbana y vivienda social, un ámbito "de interés" para las políticas públicas del ejecutivo.

Después de cerrar la jornada con una reunión con el canciller federal de Austria, Christian Stocker, el viernes Espot volverá a Bratislava, donde mantendrá un encuentro con el rector de la Universidad Comenius y pronunciará una conferencia con motivo del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Andorra y Eslovaquia.

La jornada incluirá también una reunión con el presidente de la República Eslovaca, Peter Pellegrini, así como una comida de trabajo con miembros del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de Eslovaquia, que permitirá consolidar los vínculos institucionales y parlamentarios entre ambos países.